Dacia Spring con 2.267 unità vendute

La Spring è una citycar elettrica accessibili in stile crossover. Davanti sono in evidenza il grande paraurti e i fari a led affilati, mentre la mascherina nasconde lo sportellino di ricarica, apribile tirando una levetta sotto il volante. Il lunotto piccolo e i montanti dietro limitano la visibilità. Omologata per quattro persone, la Dacia Spring è spaziosa. Si sta comodi anche dietro: solo chi supera i 185 cm di altezza sfiora il soffitto. Il prezzo basso si traduce in finiture spartane. Il bagagliaio ha una discreta capienza di 270 litri dati gli ingombri contenuti. Con il peso di 970 kg la risposta del motore elettrico è istantanea. Diverso il discorso fuori dai centri abitati, dove paga un pò di leggerezza dello sterzo e nelle versioni da 45 cv una potenza che è limitata.

