Dacia Spring con 4.166 unità

La Dacia Spring è una citycar elettrica low-cost in stile crossover. Davanti sono in evidenza il grande paraurti e i fari a led affilati, mentre la mascherina cela lo sportellino di ricarica, apribile tirando una levetta sotto il volante. Il lunotto piccolo e gli ampi montanti posteriori del tetto non favoriscono la visibilità. Omologata per 4 persone la Dacia Spring è spaziosa. Si sta comodi anche dietro. Il prezzo basso si traduce in finiture spartane: le plastiche sono tutte rigide e “leggerine”. Il bagagliaio ha una capienza di 270 litri: un discreto valore visti gli ingombri contenuti dell'auto. Con la massa della vettura contenuta in 970 kg a vuoto e la risposta praticamente istantanea del motore elettrico, in città non si ha l'impressione di un'auto poco reattiva. Diverso il discorso fuori dai centri abitati, dove pesa la limitata potenza del motore.

