Oltre 300 chilometri di autonomia nel ciclo urbano Wltp e dimensioni ridotte adatte al traffico cittadino per la Dacia Spring. Dotata di un'abitabilità generosa per quattro adulti ha una linea incisiva grazie ad elementi provenienti dal mondo dei suv quali passaruota ampliati, barre da tetto, sottoscocca anteriore rafforzato, ski posteriori e maggiore altezza libera dal suolo (150 mm a vettura vuota). Fedele alla filosofia dei modelli Dacia, Spring è economica all'acquisto, ma anche in fase di utilizzo: grazie alla batteria da 27,4 kW di capacità la motorizzazione 100% elettrica consente un'autonomia fino a 305 km nel ciclo urbano, più che sufficienti per coprire gli spostamenti tipici all’interno delle grandi città. La batteria può inoltre essere ricaricata all'80% in meno di un’ora tramite colonnine in corrente continua da 30 kW o al 100% in poco meno di cinque ore a casa, utilizzando una wallbox con potenza di 7,4 kW. Nel dettaglio la Dacia Spring Comfort Plus Electric 45 è lunga 373 cm, larga 158 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 290 a 620 litri. Nella versione Comfort Plus Electric 45 costa 22.600 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 33 kW/44 cavalli ed una coppia massima di 125 Nm a 500 giri/min. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 19,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 125 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 970 kg.



