La Dacia Spring è arrivata nel 2021 ed è diventata da subito l'unica auto elettrica in grado di contrastare in Italia il dominio della Fiat 500 a batteria, vera best seller italiana. La Dacia Spring si prone in due allestimenti con quello d'attacco, ill Comfort, che ha un prezzo di soli 20.650 euro, incentivi esclusi. La più compatta delle Dacia visti che ha una lunghezza di 3,73 metri, dispone di una batteria da 27,4 kWh che garantisce un'autonomia di 225 km e che alimenta un motore elettrico sistemato sotto il cofano anteriore che è in grado di offrire una discreta potenza massima di 44 cv. Prezzi da 22.850 euro.

