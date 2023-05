La Dacia Spring è una citycar elettrica in stile crossover. Davanti sono in evidenza la nuova identità e i fari a Led affilati, mentre al centro è previsto lo sportellino di ricarica, apribile tirando una levetta sotto il volante. Il lunotto piccolo e gli ampi montanti posteriori del tetto non favoriscono la visibilità. Omologata per quattro persone, la Dacia Spring è spaziosa. Si sta comodi anche dietro: solo chi supera i 185 cm di altezza sfiora il soffitto con la testa. Il bagagliaio ha una capienza di 270 litri: un valore discreto valore, dati gli ingombri contenuti della carrozzeria. Col peso della vettura contenuta in 970 kg a vuoto e la risposta istantanea del motore elettrico, in città l'auto davvero brillante. Diverso il discorso fuori dai centri abitati, dove la leggerezza dello sterzo si fa sentire e in particolare nelle versioni da 45 cv la disponibilità di una limitata potenza del motore, potrebbe finire con l’incidere sulla guidabilità della vettura.



