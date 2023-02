Dacia Spring elettrica

Nella classifica delle auto elettriche entro i 30.000 euro non poteva mancare la Dacia Spring. La citycar a zero emissioni prodotta dal rumeno, di proprietà del gruppo francese Renault, offre ad una cifra inferiore ai 25.000 euro un abitacolo per quattro persone e un'autonomia superiore ai 300 chilometri in ambiente urbano. Spring, il primo veicolo 100% elettrico di Dacia, è una city car che si presenta con un look da crossover. L'elettrica a marchio Dacia ha una linea decisa grazie ad elementi provenienti dal mondo dei suv come passaruota ampliati, barre sul tetto, sottoscocca anteriore rafforzato, ski posteriori e maggiore altezza libera dal suolo (150 mm a vettura vuota). Fedele alla filosofia dei modelli Dacia, Spring è economica all'acquisto, ma anche in fase di utilizzo: grazie alla batteria da 27,4 kW di capacità la motorizzazione 100% elettrica consente un'autonomia fino a 305 km nel ciclo urbano, più che sufficienti per coprire gli spostamenti tipici all’interno delle grandi città. La batteria può inoltre essere ricaricata all'80% in meno di un’ora tramite colonnine in corrente continua da 30 kW o al 100% in poco meno di cinque ore a casa, utilizzando una wallbox con potenza di 7,4 kW. Nel dettaglio la versione selezionata è la Dacia Spring Electric 45 Business, lunga 373 cm, larga 158 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 290 a 620 litri. Nella versione Electric 45 Business costa 21.770 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 33 kW/44 cavalli ed una coppia massima di 125 Nm a 500 giri/min. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 19,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 125 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 970 kg.



Per saperne di più clicca sul listino