Dacia Spring elettrica, incentivi fino a 5 mila euro

La Dacia Spring elettrica diventa ancora più conveniente grazie agli incentivi auto 2022. In caso di rottamazione il prezzo si riduce di cinque mila euro. Consigliata la versione Comfort Plus, proposta a 23.500 euro e con una dotazione di serie comprendente mediaNav con schermo da 7’’, sensori posteriori di parcheggio e retrocamera. Nel dettaglio la Dacia Spring Comfort Plus Electric 45 è una Compatta 4 porte 4 posti della Dacia lunga 373 cm, larga 158 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 290 a 620 litri. Nella versione Comfort Plus Electric 45 costa 23.500 euro con motore elettrico (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 33 kW/44 cavalli ed una coppia massima di 125 Nm a 500 giri/min. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 19,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 125 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 970 kg.

3/7 5/7 Menu