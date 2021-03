Dacia Spring, l’auto elettrica che costa 20 mila euro (senza incentivi)

Il motore elettrico da 33 kW (44 cavalli ) e 125 Nm di coppia è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 26,8 kWh (8 anni o 120mila km di garanzia) che permette un’autonomia di circa 225 km (ciclo Wltp) ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 125 km/h (100 km/h in modalità Eco) con un massa di meno inferiore a una tonnellata (975 kg), un valore eccellente per un Battery electric vehicle. Sono diverse le possibilità di ricarica: dalla presa domestica a 220V, grazie al cavo fornito di serie, al wallbox fino alla colonnina in corrente continua. Queste ultime però richiedono un cavo opzionale.

Destinata a un pubblico di privati ma anche per il car sharing, nella versione business, la prima ad arrivare. Per il 2022 è attesa anche una versione cargo, che con i suoi 1.100 litri di capacità di carico, interessante per i player delle consegne dell’ultimo miglio.

Nella prova su strada abbiamo trovato un’auto funzionale e con poche pretese. Lo spunto è interessante, si sa quando si parla di auto elettriche. Nel traffico si muove agevolmente (grazie anche al raggio di sterzata ridotto) e la posizione di guida è un po’ rialzata per avere una visuale migliore.

Gli ordini sono già aperti (oltre 600 a oggi), il prezzo di listino parte da circa 20mila euro che si riduce a circa 10mila euro con gli ecobonus.

Le prime consegne sono previste per il mese di settembre.