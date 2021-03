Dacia Spring, la prova su strada della citycar elettrca per tutti

4' di lettura

La mobilità elettrica ha un nuovo attore. Dacia, marchio del gruppo Renault, entra nel mondo dei veicoli elettrici con il suo primo modello del segmento A (una citycar): è l'attesa Spring che abbiamo provato a Milano

Nata dall'esperienza del gruppo Renault

La strategia Dacia è da tempo guidata dalla forza del rapporto qualità-prezzo dei propri modelli. Ne sono un esempio Santero, nonché il suv Duster che è diventato (quasi) un marchio a sé stante.

Oggi, in un contesto di mercato relativo ai veicoli 100% elettrici in controtendenza (+204%) rispetto al mercato totale in calo (-28%) Dacia apre un nuovo capitolo della sua storia presentando Dacia Spring, primo modello del marchio 100% elettrico.

La city car elettrica attinge dall'esperienza che il gruppo francese (Renault) ha maturato in questi anni. Infatti, il pianale Cmf-a e la meccanica sono gli stessi della Renault City K-Ze, vettura 100% alla spina che la casa della Losanga già produce e vende in Cina, un mercato avanzato per i veicoli elettrici e Paese dove viene prodotta anche Spring.

Look da crossover cittadino

Esteticamente presenta una forte somiglianza con la sorella Sandero: una linea robusta con elementi provenienti dal mondo dei suv, tra cui passaruota ampliati, barre sul tetto, sottoscocca anteriore rafforzato, ski posteriori e maggiore altezza dal suolo.