Dacia Spring, sarà la più accessibile sul mercato

È il primo modello a batteria del marchio low cost che di sicuro lo proporrà come l'elettrico più accessibile sul mercato. In arrivo nel corso del 2021 ha uno stile intrigante, un'abitabilità per 4 passeggeri e dimensioni urbane, è lunga 3,7 metri, oltre ad un'autonomia di 200 km garantiti più che sufficiente per gli spostamenti nelle aeree urbane e non solo. Il tutto supportato da una batteria agli ioni di litio da 26,8 kWh di capacità e da un piccolo motore elettrico da 45 cv. Se come pare potrebbe sarà vendita a prezzi a partita da 15.000 euro bonus esclusi, sarà davvero alla portata di tutti.