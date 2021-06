Dacia Spring traino fino a 790 kg

È l'auto a batteria più economica sul mercato e si potrà vederla nelle concessionarie da settembre. Lunga 373 cm, ha un aspetto in stile crossover. Davanti sono in evidenza il grande paraurti e i fari a Led affilati, la cui linea orizzontale prosegue nella mascherina che nasconde lo sportellino della ricarica, apribile tirando una levetta sotto il volante. Le protezioni in plastica per i parafanghi si raccordano al paraurti posteriore, che così si rovina meno in caso di toccatine. Il lunotto piccolo e gli ampi montanti posteriori del tetto non favoriscono la migliore visibilità, tra l'altro, sulla Comfort non si possono avere i sensori di distanza e la retrocamera che darebbero una mano anche se costano 1.500 euro che invece sono di serie sulla Comfort Plus. La potenza è di appena 45 cv, ma in città è più che sufficiente mentre l'autonomia arriva a 305 km.



