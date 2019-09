Dado Bauer festeggia 90 anni. Nella ricetta entrano le spezie L'azienda trentina ricopre il terzo posto nel settore a livello nazionale. Una serie di certificazioni - Gluten free, vegan, Halal, family audit - per puntare sulla qualità di Barbara Ganz

Bauer è nata nel 1929 come importatrice, da Berlino, di dadi da brodo a base di pollo. Negli anni successivi, complice la grande crisi, la scelta di avviare la prima fabbrica italiana del settore

Per un dado che sceglie la ritirata – Unilever ha deciso di trasferire da Verona al Portogallo la produzione del dado tradizionale Knorr, mantenendo solo la linea di dadi Gelli e introducendo una nuova linea destinata a tubi di Maionese Calvè - un altro dado festeggia il compleanno in ottima salute. A Trento Bauer ha compiuto i 90 anni. Alla guida c’è l’amministratore unico dell’azienda Giovanna Flor, amministratore unico che detiene con la famiglia il 55,6% della proprietà dopo il passo indietro della famiglia che ha dato il nome all’azienda.

La storica Bauer nasce a Trento nel 1929 come importatrice, da Berlino, di dadi per brodo a base di pollo; negli anni Trenta, complice la crisi, le importazioni subiscono un brusco arresto facendo maturare la scelta di una nuova avventura tutta trentina, quella della prima fabbrica italiana specializzata nella produzione di dadi. Dagli anni Quaranta, e dopo le restrizioni imposte dal regime ad alcune produzioni, l’avvio della produzione allargata a preparati e alimenti tipici della cucina trentina, come gli aromi per carne alla griglia e pesci al cartoccio. Nel 1980 un incendio distrugge parte dello stabilimento e delle linee, portando a un rinnovo delle attrezzature (ma non delle ricette); nel 1986 nasce Vegetalbrodo, il primo granulare 100% vegetale che si scioglie all’istante in acqua bollente ed è senza glutammato monosodico, anticipando un trend che sarebbe arrivato molto dopo sulle tavole.

«Una storia così lunga ha naturalmente alti e bassi – spiega Flor, al lavoro da 25 anni in Bauer – L’inizio degli anni Ottanta, ad esempio, è stato difficile. Poi, dalla seconda metà del decennio, la svolta da realtà fortemente territoriale a produttore di rilievo nazionale con una proposta del tutto innovativa a livello di prodotto: un brodo granulare senza glutammato monosodico aggiunto e senza additivi. Nel 2009 abbiamo disdetto il contratto con lo storico distributore unico nazionale e ricostruito una strategia commerciale con una rete vendita direttamente controllata da noi. Ha funzionato». Le quote di mercato hanno iniziato a crescere, prima al Centro Nord e poi anche a Sud, con vendite nelle principali insegne della grande distribuzione e anche in negozi al dettaglio.

Oggi Bauer è la terza azienda nazionale del settore (dopo Knorr e Star), ma la prima nel settore biologico, sempre più richiesto(fonte: Iri, giugno 2019), seguendo la stessa ricetta artigianale delle origini che non prevede utilizzo di aromi e additivi chimici, ed esclude anche lattosio, glutine e maltodestrine (allergeni), e con quantità di sale – rigorosamente iodato nella linea classica e marino in quella biologica, come da indicazioni del ministero della Salute – inferiori alla media della concorrenza.

Il settore ricerca e sviluppo ha un ruolo di primo piano: alla guida c’è Franco Nadalini, in azienda da oltre 40 anni, anima del gruppo che mette a punto le ricette e che viene affiancato da un team per la qualità e uno per la tecnologia. Ma l’azienda si muove come una squadra: «Sempre più spesso al reparto commerciale arrivano suggerimenti e idee dai colleghi. Bauer ha una forte impostazione family, che non si limita tanto all’elargizione di particolari benefit, ma punta a creare un clima di benessere, collaborazione e gratificazione al lavoro. Gli uffici sono al piano di sopra rispetto alla produzione, ma ciascuno può conoscere il lavoro dell’altro, e c’è un vero e proprio “Gruppo Ponte” che si occupa di trasmettere le informazioni». Nel 2016 è arrivata anche la certificazione Family audit, che mette i collaboratori al centro della strategia aziendale grazie a politiche di conciliazione famiglia - lavoro.