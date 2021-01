Dagli Abbracci solidali di Barilla 2 milioni di euro per gli infermieri In vendita nella grande distribuzione le confezioni speciali degli iconici frollini del Mulino Bianco il cui ricavato sarà donato al Fondo di solidarietà per le professioni infermieristiche di S.Ma.

La confezione Abbracci di Barilla per gli infermieri italiani

Se un abbraccio può fare la differenza, cosa possono fare milioni di Abbracci? Parte da questo assunto l'adesione di Mulino Bianco a #NoiConGliInfermieri, il Fondo di solidarietà creato da Fnopi – la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche, che rappresenta oltre 450mila infermieri in Italia - per assistere le famiglie del personale sanitario che hanno perso la vita per superare l'emergenza Covid-19, o supportare quanti, nell'affrontare la pandemia, si sono ammalati o hanno subito gravi stress fisici ed emotivi.

Mulino Bianco lega simbolicamente il suo sostegno alla campagna di Fnopi ai suoi Abbracci, i frollini nati nel 1987 e da oltre trent'anni parte della quotidianità degli italiani, che, per supportare l'iniziativa, si vestono di una confezione speciale. Il ricavato di Barilla dalla vendita di ogni confezione speciale di Abbracci sarà donato al Fondo solidarietà Fnopi, fino al raggiungimento di 2 milioni di euro. Milioni di Abbracci saranno quindi a scaffale da gennaio in confezioni speciali da 350 e 700 grammi. La confezione speciale sarà riconoscibile e distintiva: il tradizionale giallo diventerà celeste e sul fronte della confezione comparirà uno stetoscopio.

