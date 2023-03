Dagli accertamenti alle liti, ecco come cambia il calendario della tregua fiscale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il decreto bollette (Dl 34/2023), approvato martedì 28 marzo dal Consiglio dei ministri e pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» giovedì 30 marzo con entrata in vigore da venerdì 31 marzo, riscrive il calendario della tregua fiscale spostando sul filo di lana le scadenze di fine mese delle regolarizzazioni delle violazioni formali e del ravvedimento speciale. Ma vediamo in sintesi le nuove date per aderire e versare in unica soluzione o a rate le somme richieste per chiudere in via agevolata i conti col Fisco.



Accertamenti definibili entro il 29 aprile 2023

Si allarga la fascia di accertamenti definibili in acquiescenza ossia accettando le pretese del Fisco. Il nuovo decreto bollette, infatti, prevede che l'acquiescenza sia possibile anche agli accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. Questi atti, secondo la nuova norma, possono essere definiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto legge e dunque entro il 29 aprile 2023. Il vantaggio per il contribuente è quello di poter pagare un diciottesimo delle sanzioni, mentre restano sempre dovute senza sconti le maggiori imposte richieste dal Fisco.



Sanatoria degli errori formali al 31 ottobre 2023

Come prevede la legge di Bilancio per l'anno in corso le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 possono essere regolarizzate con il versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima in scadenza il 31 marzo 2023 e la seconda il 31 marzo 2024. Il decreto bollette ora concede più tempo per aderire e per saldare la prima rata spostando il termine al 31 ottobre 2023. Resta ferma al 31 marzo 2024 la seconda rata dovuta.



Ravvedimento speciale al 30 settembre 2023

Superando le regole ordinarie del ravvedimento operoso, la tregua fiscale consente tra le sue differenti possibilità di aderire a un cosiddetto ravvedimento speciale per sanare le violazioni tributarie legate alle dichiarazioni validamente presentate e relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti. In sostanza sono definibili in via agevolata le violazioni delle dichiarazioni presentate e riferite a periodi di imposta ancora accertabili, comprese anche quelle cosiddette tardive presentate entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse. L'adesione è possibile con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata, entro il 31 marzo 2023. Il decreto bollette sposta ora il termine del 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per versare la prima o unica rata e la dichiarazione, mentre le rate successive dovranno essere saldate entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, con l'aggiunta degli interessi del 2% annuo.



Liti tributarie pendenti al 30 settembre 2023

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti non più entro il 30 giugno ma bensì al 30 settembre 2023, così come prevede il nuovo decreto bollette. Cambiano anche le date delle rate successive se gli importi dovuti superano i mille euro. Si potrà arrivare fino a un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre saranno ora dovute, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.