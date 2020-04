Dagli aiuti a colf e badanti alle misure per il turismo, prende forma il «decreto di aprile» Il 24 l’aula della Camera voterà la relazione sulla autorizzazione allo scostamento di bilancio, passo necessario perché il governo possa dare il via libera al provvedimento di Andrea Carli

Coronavirus: crollo del turismo, in fumo 40 mld

Un provvedimento dai contorni sempre più omnibus, in linea con l’esigenza di mettere sul piatto interventi di sostegno destinati a una platea, quella di chi è stato travolto dalla crisi economica scaturita dalla chiusura delle attività per arginare la diffusione del coronavirus, sempre più vasta e composita. E sempre più in attesa di risposte da parte del Governo.

Il 24 scostamento di bilancio al voto della Camera

Nel decreto di Aprile che l’esecutivo sta mettendo a punto in questi giorni e che dovrebbe essere approvato alla fine del mese - il 24 l’aula della Camera voterà la relazione sulla autorizzazione allo scostamento di bilancio, passo necessario perché il governo possa dare il via libera al provvedimento - dovrebbero rientrare misure ad ampio spettro: dal sostegno per colf e badanti rimaste fuori dall’estensione della cassa in deroga prevista dal decreto Cura Italia a misure ad hoc per il turismo, probabilmente nella forma di bonus o voucher da spendere nelle strutture italiane. Il decreto è in fase di scrittura, e il pacchetto delle misure in aggiornamento costante.

Indennità per 860mila lavoratrici domestiche regolari

Nel decreto sono attese misure di tutela per colf e badanti. Allo studio del ministero del Lavoro (si veda Il Sole 24 Ore del 15 aprile) c’è un indennizzo tra i 400 e i 600 euro destinato alle 860mila alle lavoratrici domestiche regolari che si sono viste sospendere il rapporto di lavoro a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus. Le colf e badanti in nero dovrebbero invece usufruire del reddito di emergenza, destinato alle tre milioni di persone rimaste fuori dall’ambito di applicazione degli interventi di sostegno ad oggi messi in campo.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali

Nel provvedimento verranno confermati tutti i sussidi attuali. L’indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi dovrebbe aumentare a 800 euro.

Rinnovo congedi e bonus babysitter

Secondo le indicazion fornite dall’esecutivo, il decreto di Aprile rinnoverà gli strumenti per aiutare i genitori con i figli a casa da scuola, cioè congedi speciali e bonus babysitter.