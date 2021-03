Dagli aiuti alle partite Iva al blocco dei licenziamenti: tutte le misure del decreto Sostegni

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Sostegni. Un provvedimento di 41 articoli che distribuisce i 32 miliardi di extradeficit autorizzati in gennaio dal Parlamento, con misure a sostegno di imprese e partite Iva travolte dalle misure restrittive adottate per contenere la pandemia coronavirus, ma anche su lavoro e lotta all'epidemia coronavirus, con nuove risorse per l'acquisto dei vaccini. Ecco in sintesi le misure principali.

