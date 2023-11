Dagli alberi di Natale energia green con il progetto di Ikea

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alberi di Natale per energia pulita e rinnovabile. Questo il progetto «Compostiamoci bene» di Ikea che prevede all’avvio al compostaggio degli alberi di Natale venduti per le imminenti festività. Dopo le feste, dal 6 al 15 gennaio, gli abeti si potranno riconsegnare nei magazzini Ikea insieme allo scontrino ottenendo un buono d’acquisto pari al prezzo d’acquisto. L’albero verrà poi avviato al compostaggio. Inoltre per ogni abete la multinazionale dell’arredo stanzierà un contributo di 4 euro destinato alla realizzazione di un progetto green per la produzione e condivisione di energia sostenibile grazie all’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di due condomini di edilizia popolare nelle città di Firenze e Empoli. Quest’anno la società aderisce alla campagna di responsabilità sociale EnergyPop, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, con l’obiettivo di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle case popolari e cooperative sociali e con un meccanismo di condivisione dell’energia prodotta combattere la povertà energetica.

«Modalità di consumo più sostenibili e lotta ai cambiamenti climatici sono fra le più grandi sfide da affrontare oggi: creare un impatto positivo sul futuro delle persone e del pianeta è responsabilità di tutti noi - dice Laura Tondi, Sustainability manager di Ikea Italia -.Dopo aver messo a dimora oltre 14mila alberi, dando vita negli ultimi anni a 9 progetti che hanno permesso di salvaguardare aree boschive e spazi verdi urbani dislocati in tutta Italia, quest’anno è stato deciso di varare un’iniziativa per il contrasto della povertà energetica: una condizione di difficoltà che si verifica quando i consumi energetici superano del 10% le entrate economiche in un nucleo familiare. Questo dato, che oggi riguarda in media l’8,5% della popolazione italiana, arriva a colpire oltre il 16% delle famiglie in alcune aree».