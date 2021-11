Dagli ammortizzatori al reddito di cittadinanza, così cambia il lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

10' di lettura

La legge di Bilancio a inizio settimana arriva in parlamento. Il capitolo lavoro prevede una serie di interventi che spaziano dal restyling agli ammortizzatori sociali alle modifiche al reddito di cittadinanza. Nella versione licenziata dal governo ci sono anche nuovi incentivi per aiutare donne e lavoratori in difficoltà, il rafforzamento dei congedi di paternità, una serie di misure per gestire le riorganizzazioni e transizioni occupazionali. Abbiamo riassunto in 22 voci tutte le novità in arrivo per lavoratori e disoccupati.

Accordo di transizione occupazionale

Per i lavoratori già in cigs, con le due causali della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, e della crisi aziendale, è previsto un ulteriore sostegno per aiutare tali addetti di aziende con più di 15 dipendenti nelle transizioni occupazionali. Nel dettaglio, si tratta di concedere fino a 12 mesi complessivi di cigs aggiuntivi (non ulteriormente prorogabile). In sede di procedura di consultazione sindacale dovranno essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza della prestazione di integrazione salariale. È possibile che le Regioni co-finanzino tali interventi formativi e di riqualificazione all'interno delle rispettive misure di politica attiva. I lavoratori interessati da questi 12 mesi di cigs aggiuntiva accedono al programma Gol.

Ammortizzatori/1, platee più ampie

Gli ammortizzatori sociali (in costanza di rapporto di lavoro) si estendono a tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro (30 giorni), compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. Sale anche l'importo del trattamento a circa 1.200 euro.

Ammortizzatori/2, contribuzione e meccanismo premiale

La manovra conferma il contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore. Si introduce un meccanismo premiale: a decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a: a) 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Ammortizzatori/3, compatibilità (parziale) con il lavoro

La manovra prevede che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.