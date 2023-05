Dagli annunci alle analisi di mercato: partnership Idealista-Coldwell Banker

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Coldwell Banker e Idealista annunciano una partnership strategica dedicata agli agenti immobiliari. Coldwell Banker Italy, network immobiliare presente in Italia con oltre 90 agenzie e Idealista, uno dei principali portali immobiliari hanno, infatti, annunciato una partnership strategica per offrire nuovi strumenti di marketing per la visibilità degli annunci e approfondire skills e competenze di tutti gli agenti della rete.



«L’accordo è il frutto di una visione condivisa con l’amministratore delegato Roberto Gigio nel fornire soluzioni immobiliari innovative e di alta qualità, ma soprattutto di contenuti e di competenze che distinguono idealista e i partner con cui collaboriamo – afferma Antonio Giordano, ceo di Idealista –. Questa partnership mira a potenziare le conoscenze e le capacità degli agenti immobiliari per affrontare al meglio le sfide del settore in rapida evoluzione. Coldwell Banker e Idealista credono che l’accesso a una formazione di qualità e a strumenti all’avanguardia sia fondamentale per il successo professionale nel mondo immobiliare moderno».

«Questa nuova partnership – afferma Roberto Gigio, presidente e ceo di Coldwell Banker Italy – permetterà alle nostre agenzie di ampliare la loro vetrina dando maggiore visibilità agli annunci, ma anche di rimanere il punto di riferimento del mercato immobiliare nazionale e internazionale. E non solo. Offrirà inoltre l’opportunità di confrontarsi e migliorare le competenze di tutti i nostri agenti con un percorso formativo ad hoc».