Dagli annunci falsi di alloggi al phishing, ecco le truffe più comuni per chi prenota una vacanza online

Annunci falsi di alloggi, phishing e truffe via e-mail, ma anche offerte telefoniche non richieste. Sono le truffe più comuni quando si prenota una vacanza online. A delineare il quadro è l’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit.

Ecco i casi più comuni.

Annunci falsi di alloggi

I truffatori creano annunci attraenti con foto e descrizioni di proprietà che non esistono o che non sono disponibili per l’affitto. Chiedono ai potenziali affittuari di effettuare pagamenti anticipati per prenotare l’alloggio e poi spariscono con i soldi.

Siti web di viaggi falsi

I truffatori creano siti web falsi che sembrano agenzie di viaggi legittime. Questi siti propongono offerte allettanti per voli, pacchetti vacanza e alloggi a prezzi scontatissimi. Tuttavia, una volta che i consumatori effettuano i pagamenti, non ricevono mai le prenotazioni o scoprono successivamente di aver pagato per servizi inesistenti.

Phishing e truffe via e-mail

I truffatori inviano email contraffatte che sembrano provenire da compagnie aeree, hotel o agenzie di viaggio legittime. Queste email possono chiedere di fornire dati personali o finanziari, cliccare su link malevoli o effettuare pagamenti per confermare una prenotazione. Rispondere a queste email può portare al furto di dati personali o finanziari.