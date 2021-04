Dagli asili alla formazione sul lavoro, dal Recovery almeno 50 miliardi per i giovani

La “missione 4” conquista oltre otto miliardi

Un elemento da registrare è che nella nuova bozza del Piano nazionale di rilancio e resilienza le risorse per l'istruzione e la ricerca sono aumentate. È quanto emerge da un confronto tra le cifre della precedente bozza del Pnrr e la nuova tabella, distribuita ai ministri. Nel precedente Pnrr, del valore complessivo di 210,9 miliardi, le risorse per l'istruzione ammontavano a 23,2 miliardi. Nella nuova bozza, del valore di 191,5 miliardi, all'istruzione vanno invece - come si diceva - 31,9 miliardi, di cui 24,1 miliardi per nuovi progetti e 7,8 miliardi per progetti in essere.

228mila posti per asili,900 palestre a scuola

Tra gli investimenti indicati nella missione istruzione alla componente “aumento dell’offerta di servizi” l’aumento di 228mila posti dell'offerta per la prima infanzia, di cui «152.000 per i bambini 0-3 anni e circa 76.000 per la fascia 3-6 anni». E poi la «costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di circa 1.000» scuole per spingere il tempo pieno. Tra le voci anche la costruzione o l'adeguamento strutturale di «circa 900 edifici da destinare a palestre o strutture sportive» anche per contrastare la dispersione scolastica.

Oltre 19 miliardi per inclusione e coesione

Un’altra missione che potrebbe avere delle ripercussioni sui giovani è quella battezzata “inclusione e coesione”. In questo caso il budget è di 19,1 miliardi (il 10% dell’ammontare). «L’obiettivo - chiarisce il documento di sintesi - è facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione e rafforzare le politiche attive sul lavoro e favorire l’inclusione sociale». Tra le azioni previste, in questo caso, politiche attive del lavoro, lo sviluppo dei centri per l’impiego, l’imprenditorialità femminile, il rafforzamento dei servizi sociali e interventi per la vulnerabilità.

In arrivo 4,4 miliardi per riforma politiche attive e formazione

Il budget destinato al capitolo lavoro è pari a 6,65 miliardi. L’ultima fotografia dell’Istat sull’impatto della crisi economica legata alla pandemia ha messo in evidenza che da febbraio a dicembre dello scorso anno sono andati persi 426mila posti. La fascia d'età 25-49 anni e i lavoratori a tempo, incluse le partite Iva, sono risultate le fasce più danneggiate. Nel nuovo Pnrr è previsto il potenziamento dei centri per l’impiego con 600 milioni, tra risorse in essere (400 milioni) e nuove (200 milioni), insieme a un investimento di 100 milioni per la creazione di un sistema di certificazione della parità di genere. Nel complesso per le politiche attive del lavoro e il sostegno all’occupazione, in aggiunta ai 400 milioni già assegnati sono in arrivo 5,61 miliardi. Di queste risorse, la gran parte è destinata alla riforma delle politiche attive e della formazione: 4,4 miliardi. Sono stanziati 650 miliioni per il rafforzamento del servizio civile universale.