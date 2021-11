Dagli attentati agli insulti web, ogni 19 ore una minaccia per gli amministratori locali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lampeggia in rosso di continuo. C’è un indicatore in aumento di violenza diffusa, spesso subdola e camuffata. Un’epidemia, non ancora pandemia, ma permanente e in crescita da almeno dieci anni. Con una pletora di minacce di ogni genere per chi amministra o lavora negli uffici pubblici del territorio. Sindaci, politici negli uffici regionali, provinciali e comunali, dirigenti e dipendenti. È mafia e altro. Accade ovunque. Forme e intensità di queste violenze si moltiplicano, si raffinano e si diversificano. «Amministratori sotto tiro» - Rapporto 2011-2021, documento pubblicato oggi, racconta la mappa brulicante dei rischi in atto.

In media nove intimidazioni a settimana

«Avviso Pubblico» (www.avvisopubblico.it), associazione di enti territoriali per la legalità e contro le mafie, testimonia ogni anno i dati del fenomeno. Quelli a consuntivo 2020 sembrano essere meno negativi del passato. Le intimidazioni sono state 465 in tutta Italia, in media nove a settimana, in calo del 17% rispetto al 2019. Il Covid-19, è noto, ha prodotto anche un calo dei reati. Ma è temporaneo. In realtà, lo sanno bene procure e forze di polizia, una serie di indici di anomalia in fibrillazione fanno temere l’agguato di una recrudescenza dell’illegalità più violenta. Quella della criminalità organizzata più altra in modalità varie. La lettura in controluce del report di Avviso Pubblico lo dimostra.

Segnali in tutta Italia senza eccezioni

«Per la terza volta nella storia di questo rapporto – i precedenti nel 2017 e 2019 - sono stati censiti atti intimidatori in tutte le regioni d’Italia» si legge nella sintesi del documento. Le province coinvolte sono arrivate a 89 - «il dato più alto mai registrato» - mentre i Comuni colpiti sono 280. Per il quarto anno consecutivo è la Campania a far registrare il maggior numero di intimidazioni a livello nazionale, con 85 casi censiti (92 nel 2019). Seguono appaiate Puglia e Sicilia con 55 atti intimidatori. Il territorio più colpito si conferma Napoli, 46 casi con un incremento del 12% rispetto al 2019. Seguono Salerno (21 casi), Roma (20), Milano e Foggia (16), Cosenza (15), Padova e Lecce (14), Bari e Messina (13).

Avanza il livello della minaccia al Nord

Gli indicatori da temere di più sono quelli in aumento in un bilancio di calo provvisorio. Il riparto generale delle minacce è quello tradizionale: «Il 57,5% del totale dei casi censiti (267) si è registrato nel Mezzogiorno, in particolare il 41,1% dei casi nel Sud e il 16,4% nelle Isole. Il restante 42,5% del totale (198 casi censiti) si è verificato nel Centro-Nord». Ma proprio in queste zone scatta l’allerta: tra centro Italia e settentrione «si riscontra un aumento del 3,5% dell'incidenza sul totale dei casi rispetto al 2019». Ancora peggio nel territorio del Nord est del nostro Paese, unico a distinguersi con un incremento nella diminuzione generale con un totale di minacce dalle 59 censite nel 2019 salito alle 68 del 2020.

Il catalogo dei segnali di violenza

L’analisi fa pensare agli atti intimidatori più biechi e noti, spesso cifra caratteristica dell’azione della criminalità organizzata. L’inventario della ricognizione di Avviso Pubblico annovera però una casistica sempre più vasta dove il web diventa azionista di maggioranza delle violenze da perpetrare. «Le aggressioni e gli incendi (18% di casi per ciascuna tipologia), si mantengono in percentuale stabili rispetto al 2019. Seguono minacce verbali e telefonate minatorie (12%), lettere, biglietti e messaggi intimidatori (10%), danneggiamenti (9%), scritte offensive e minacciose (7%), utilizzo di ordigni ed esplosivi (4%), invio di proiettili (2%), spari contro abitazioni ed automobili (1%)» dice il report. Ma, racconta Avviso Pubblico, «i social network, già il terzo mezzo più utilizzato per minacciare nel 2019, nell’anno passato hanno scalato questa spiacevole graduatoria, issandosi al primo posto (19% del totale dei casi censiti)». Un primato ormai difficile da scalzare.