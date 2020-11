Dagli avvocati guida gratuita alle norme Covid per aiutare i più svantaggiati

La prestazione è su base volontaria, è completamente gratuita e consiste in una consulenza giudiziale o stragiudiziale, ovvero dalle semplici informazioni alla causa davanti al giudice. «Ma non ci sovrapponiamo al gratuito patrocinio - precisa Carotenuto - e, anzi, non vorremmo che con lo sviluppo del pro bono, il primo perdesse risorse. Siamo sinergici: puntiamo entrambi a rendere effettivo il principio di uguaglianza nell’accesso alla giustizia».

A 360 gradi

L’assistenza garantita dalla rete è ad ampio spettro: dal diritto di famiglia a quello dell’immigrazione, dal diritto societario alla privacy, dal diritto del lavoro al terzo settore, dalla proprietà intellettuale al diritto tributario.

Il principio del pro bono, che da noi non è riconosciuto in alcuna legge, arriva dal mondo anglosassone, dove è di casa. L’obiettivo è diffonderlo sempre di più anche nel nostro Paese: un fine che persegue l’associazione, a cui ciascun avvocato o studio legale può iscriversi facendo richiesta e versando una quota d’ingresso, che per il singolo professionista è di 100 euro, per lo studio legale con meno di 200 avvocati (su scala globale) di 250 euro e per quello con più di 200 avvocati di 500 euro. «Risorse - sottolinea Carotenuto - che utilizziamo per organizzare gli eventi, come quello di mercoledì, che servono per promuovere il principio. Uno degli altri compiti dell’associazione è quello di tenere i contatti con il mondo forense, a iniziare dagli Ordini, e con gli altri soggetti funzionali al pro bono».

Per far parte della rete di assistenza non è, invece, necessario essere iscritti all’associazione e non bisogna essere avvocati, anche se nonostante l’aumento dei soggetti che ne fanno parte (l’anno scorso erano 500: dunque, nel 2020 c’è stata una crescita del 50%), la quota di legali resta preponderante.