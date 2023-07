Dagli chef stellati all’idroponica: così le crociere attirano i turisti (sempre più giovani)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’offerta culinaria è un fattore sempre più determinante nella scelta d'acquisto di una vacanza. Anche quando si tratta di quelle per mare. Un’indagine Coldiretti-Ixè ha stimato che circa un terzo del budget di italiani e stranieri in vacanza lo scorso anno era stato destinato «per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi» e protagonisti di queste tavole erano i prodotti tipici del posto, a chilometri zero.

Consapevoli di questa tendenza, le compagnie di crociera da tempo si sono organizzate per attirare i turisti prendendoli per la gola, grazie alla collaborazione con chef stellati e l’utilizzo di prodotti freschi, a indicazione geografica tutelata e del territorio. A bordo, inoltre, superati i tempi in cui le crociere erano considerate vacanze per over 60, sono i giovani a dominare le presenze: il 46% dei crocieristi ha tra i 18 ed i 45 anni e il 18% ha tra i 18 ed i 25 anni. E hanno voglia di spendere di più.

Loading...

Secondo una recente indagine di Vamonos Vacanze, tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, le cifre sono del +60% rispetto a una famiglia di tre persone – ovvero circa 3.654 euro pro-capite sborsate tra spa, casinò e, appunto ristoranti e bar.

Orto idroponico e birrificio artigianale per Msc

A bordo della nuova ammiraglia Msc World Europa si possono assaporare, per esempio, i frutti della collaborazione con lo chef stellato Niklas Ekstedt che ha ideato il menu del ristorante di specialità Chef’s Garden Kitchen, incentrato sugli ingredienti naturali e sulla filosofia “dalla fattoria all’oceano”, ristorante caratterizzato dal primo giardino idroponico in mare con cui lo chef realizzerà straordinarie creazioni in una cucina a vista sullo sfondo di un panorama sul mare.

Lo chef stellato Niklas Ekstedt a bordo di una nave Msc

Inoltre, il pluripremiato mastro birraio Teo Musso ha creato una gamma personalizzata di birre artigianali firmate Msc, prodotte in mare nel microbirrificio che si trova all'interno della nave. Il birrificio produce e serve la gamma di inedite birre “oceaniche” prodotte con acqua di mare desalinizzata esclusivamente a bordo, offrendo una pils, una bitter e una birra di frumento.