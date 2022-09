Dagli e-reader alla Tv in streaming: la casa intelligente secondo Amazon si rifà il look

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si è fatta mancare praticamente nulla Amazon nella nuova tornata di annunci volta a rinfrescare, per l'ennesima volta, il proprio catalogo di ebook reader e di apparecchi intelligenti destinati a rendere più comoda e digitale la vita fra le mura domestiche e non solo. Partiamo dal Kindle Scribe, il primo lettore per la lettura e la scrittura del gigante di Seattle.

Kindle Scribe: con l'e-reader si legge e si prendono appunti

La nuova generazione di Kindle entra in campo con una seconda importante primizia, oltre a quella di poter supportare sia la funzione di lettura che quella di scrittura con la penna (che non necessita di ricarica) fornita in dotazione: è infatti il primo esemplare di reader al mondo a dotarsi di uno schermo Paperwhite da 10,2 pollici con una risoluzione di 300 ppi, a cui si aggiungono tecnologia antiriflesso e luce frontale a regolazione automatica. Le generose dimensioni dello schermo fanno quindi il paio con la possibilità di leggere e prendere appunti su milioni di libri, aggiungere note ai documenti importati da smartphone o pc, scrivere direttamente su file in formato Pdf e molto altro, “Scribe è il miglior Kindle che abbiamo mai realizzato”, ha sentenziato in una nota Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International, confermando come le migliorie apportate al dispositivo nascano di fatto dall'esperienza d'uso dei clienti che nel corso degli anni hanno aggiunto miliardi di note ed evidenziazioni ai libri.

Alcuni numeri e alcune chicche del nuovo Kindle: lo spessore di soli 5,8 mm, la penna Premium con apposita gomma integrata sulla parte superiore, la possibilità di scrivere un diario utilizzando una serie di template (per esempio elenchi di cose da fare), il salvataggio automatico dei quaderni con backup gratuito nel cloud e (a partire dall'inizio del 2023) e l'accessibilità degli anche tramite l'app Kindle. Scribe è già disponibile per il preordine a un prezzo di listino di 369,99 euro per la versione base con 16 Gbyte di memoria, mentre per la consegna non si va al di là di un generico “nei prossimi mesi”.

Echo Dot ed Echo Studio: sensoristica pro Alexa e audio di qualità hi-fi

Una delle peculiarità della nuova generazione di Echo Dot è esplicita: offrire agli utenti ulteriori modi per semplificare la propria vita quotidiana sfruttando la comodità e le capacità di Alexa in ogni stanza della casa. Anche in questo caso arrivano da Amazon conferme di un generalizzato salto in avanti delle prestazioni: audio migliorato grazie a un altoparlante full-range personalizzato capace di garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente, nuovo sensore di temperatura per avere un'esperienza più contestuale con Alexa (utile per impostare l'accensione automatica del condizionatore quando si raggiunge un certo numero di gradi nell'ambiente), controlli gestuali e display Led ad alta densità da 5x21 punti. Quanto ai prezzi, si parte da 59,99 euro per il modello base e da 69,99 euro per quello dotato di orologio. Consegne a partire da ottobre .Anche per la linea Echo Studio una delle novità più importanti è l'ulteriore miglioramento della qualità del suono, grazie alla presenza di una nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e all'estensione della gamma di frequenze. La musica e le colonne sonore di un film o di una serie Tv, spiegano da Amazon, raggiungano ora l'ascoltatore con maggiore ampiezza e intensità, ricreando le prestazioni di un sistema stereo hi-fi e assicurando un'esperienza sonora più avvolgente. La versione nell'originale colorazione Antracite è già disponibile sul sito di Amazon a 199,99 euro.

Fire TV Cube alla terza generazione con il telecomando vocale Alexa Pro

Anche per il suo dispositivo multimediale per lo streaming, Amazon punta sul fatto di poter portare sul mercato il prodotto migliore di sempre. Il nuovo Fire TV Cube, disponibile in pre-ordine a 159,99 euro, è completamente controllabile attraverso i comandi vocali e promette di essere del 20% più potente e veloce rispetto alla generazione precedente grazie alla presenza di un processore octa-core da 2.0 GHz. Un'altra sua novità importante è la tecnologia Super Resolution Upscaling, che converte i contenuti HD (film, video o anche fotografie) in 4K per regalare maggiore nitidezza, contrasto e chiarezza di visione su uno schermo in ultra definizione.