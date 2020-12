Dagli ecoincentivi alle nuove agevolazioni per il turismo fino al doppio bonus idrico: ecco le ultime novità della manovra all’esame della Camera Prosegue l’esame del provvedimento in Commissione Bilancio della Camera: ecco tutti gli emendamenti approvati nelle ultime ore di Celestina Dominelli

Manovra da 38 miliardi e Decreto ristori ter per le aree rosse

Prosegue l’esame del provvedimento in Commissione Bilancio della Camera: ecco tutti gli emendamenti approvati nelle ultime ore

Il voto della commissione Bilancio della Camera sulla pioggia di correttivi alla manovra proseguirà nella mattinata di domenica 20 dicembre. Ma intanto, nella notte, è arrivato il via libera dei parlamentari a una serie di microfinanziamenti e fondi che andranno a coprire vari settori: dai nuovi ecoincentivi per le auto, che includono anche un sostegno alle euro 6 e un ulteriore bonus per veicoli elettrici e ibridi, al pacchetto di agevolazioni per il turismo, particolarmente colpito dalla pandemia, dalla cig per i lavoratori autonomi con un assegno che potrà arrivare fino a 800 euro, alle indennità per il personale sanitario e socio-sanitario, fino al nuovo rinvio per la sugar tax che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022. Ecco le principali novità che hanno incassato il disco verde della commissione.

Nuovo rinvio per la sugar tax

Dalla commissione Bilancio è arrivato il via libera per un nuovo rinvio della sugar tax: la tanto contestata tassa sulle bevande zuccherate, al centro di numerose polemiche nei mesi scorsi, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.

Tornano gli ecoincentivi e nuovi bonus per veicoli elettrici e ibridi

Con l’esame del Ddl bilancio alla Camera, arriva anche un consistente pacchetto di aiuti per far ripartire il settore dell’automotive: tra gli emendamenti approvati, figura infatti il rifinanziamento di quanto già previsto dai decreti Rilancio e Agosto con un bonus di ulteriori 2mila euro per i veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti, e un bonus da 1500 euro per gli euro 6 di ultima generazione. Stanziati inoltre 120 milioni per l’elettrico per acquisti fino a dicembre 2021 e 50 milioni per i veicoli commerciali.

In arrivo esenzioni per il comparto turistico

Previsto, poi, anche una consistente serie di agevolazioni per il turismo. Sono stati infatti approvati gli emendamenti che fissano esenzione della prima rata Imu per il comparto turistico e per quello dello spettacolo. Viene poi prolungato il credito d’imposta al 60% del canone di locazione degli immobili destinati alle imprese turistico-ricettive fino al 30 aprile 2021 (e il credito d’imposta viene esteso anche ad agenzie di viaggio e tour operator. Rifinanziato, poi, il fondo per il settore turistico (quello previsto dal decreto Rilancio) con 100 milioni per il 2021, mentre 20 milioni saranno destinate alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere.

Nuove risorse per il Fondo famiglia. Esteso il congedo di paternità

Con gli emendamenti alla manovra, viene poi incrementato anche il Fondo per le politiche della famiglia con 5 milioni per il 2021 da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro delle madri lavoratrici dopo il parto. Sarà un decreto del ministro con delega alle politiche familiari a fissare la definizione delle modalità attuative per l’assegnazione dei fondi. Altri 500mila euro, sempre per il 2021, saranno invece riservati al finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica, in tutte le forme a favore di genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli. Inoltre viene esteso anche il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.