Dagli enti locali alla scuola, pressing per un nuovo extra-deficit da almeno 8-10 miliardi. Conte: è possibile I tempi lunghi per le risorse del Recovery Fund delineano l’urgenza di intervenire a sostegno di alcuni settori in ginocchio, come il turismo e l’automotive. La scuola ha bisogno di fondi cospicui per preparare la riapertura in sicurezza a settembre

I tempi lunghi per le risorse del Recovery Fund delineano l’urgenza di intervenire a sostegno di alcuni settori in ginocchio, come il turismo e l’automotive. La scuola ha bisogno di fondi cospicui per preparare la riapertura in sicurezza a settembre

Un nuovo scostamento di bilancio nell’ordine degli 8-10 miliardi per avere liquidità in tempi stretti. È questa l’ipotesi su cui lavora il governo. Lo si apprende da fonti dell’Esecutivo. A favore, Cinque Stelle e Pd. A margine degli incontri in vista degli Stati generali dell’economia il presidente del Consiglio è intervenuto sul tema. Alla domanda se ci sarà un nuovo scostamento di bilancio, ha chiarito: «Adesso si stanno sedimentando le misure che abbiamo predisposto, con 80 miliardi. Valutiamo l’impatto che avranno: faremo le valutazioni quando avranno piena attuazione. Dobbiamo essere pronti anche per interventi più immediati. Non è esclusa la possibilià che dovremo intervenire in tempi più immediati, nei limiti della finanza pubblica».

Le risorse ipotizzate sarebbero più che doppie rispetto a quelle che si delineavano fino a qualche giorno fa. Il nuovo scostamento di bilancio dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri tra due settimane, per poi essere approvato in Parlamento. «Sono risorse indispensabili per andare avanti - ha messo evidenza il viceministro dell’ Economia Laura Castelli (M5s) - per finanziare, gli enti locali, il settore del turismo, dell’artigianato e del commercio e la scuola. Vogliamo assicurare la ripartenza dell’anno scolastico a settembre. Sono soldi che servono subito, prima della Manovra 2021. Lo dico da tempo»”.

Gualtieri: scostamento per rafforzare fondo garanzia

Intervenuto in serata a Porta a Porta il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha ricordato che le richieste al fondo di garanzia sui prestiti procedono a un ritmo «esponenziale» pari a 400 milioni di euro al giorno, al punto che «probabilmente dovremo fare uno scostamento per aumentare le risorse del fondo di garanzia».

Intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è impegnato nella preparazione degli Stati generali dell’economia, che negli auspici del capo del Governo dovrebbero essere un primo passo nella direzione della definizione di un Recovery plan italiano.

Pressing M5s

M5s preme. «Un nuovo scostamento di bilancio che vada verso i 10 miliardi? So che il governo sta lavorando in questa direzione - ha detto il capo politico Vito Crimi -: il Movimento 5 Stelle considera favorevolmente un intervento di questa entità. Del resto stiamo attraversando una fase estremamente delicata per la nostra economia e abbiamo bisogno di liquidità, adesso. Risorse da destinare in primis a scuola, comuni, pmi».