Dagli enti locali alla scuola: si sbloccano 115mila posti in palio nella Pa

Il nuovo decreto anti-Covid approvato dal Consiglio dei ministri imbarca le regole per sbloccare i concorsi pubblici rimasti al palo da oltre un anno a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus. Sommando i posti messi a bando nella sanità, nella scuola e negli enti locali, sono quasi 115mila i posti messi a concorso al momento sospesi che ora ripartono grazie alle norme del provvedimento. Tra le soluzioni nel pacchetto, la prova orale facoltativa per i concorsi relativi al periodo dell'emergenza sanitaria.

Oltre 4.500 posti da destinare a concorso 2021

A questi si aggiungono 4.536 posti da destinare a concorso nel 2021. E questo con riferimento alle amministrazioni centrali e agli enti pubblici non economici. Sono invece 229 i posti nell’ambito dei concorsi in deroga al concorso unico 2021. Tra l’uno e l’altro contesto, si delineano opportunità per amministrativi e contabili, ma anche ingegneri, architetti, geologi, statistici e medici (si vedano le tabelle qui in basso). Nell’ambito del Dipartimento funzione pubblica, gli oltre 4.500 posti si sommano ai 10.228 con concorsi banditi e conclusi o da concludere, e ai 3.250 d’intesa con il ministero della Giustizia. In totale poco più di 18mila occasioni.

LE OPPORTUNITÀ

Soluzioni dai Beni culturali all’Agenzia del farmaco

Per quanto riguarda i posti da destinare a concorso nel 2021, in base ai più recenti fabbisogni comunicati, sono 4.000 le unità di personale diplomato di Area II che saranno destinate alle amministrazioni centrali con apposito concorso. Il Dipartimento della Funzione pubblica bandirà una selezione per 250 funzionari di area III per il ministero dei Beni culturali. Per Agid e ministero dell'Economia saranno banditi concorsi per 101 funzionari informatici e per 93 collaboratori amministrativi. Per il ministero delle Infrastrutture saranno reclutati invece 80 tecnici di alta specializzazione ed elevata professionalità (ingegneri, architetti e geologi). In deroga al concorso unico 2021 l'Inps bandirà una selezione per 189 posti di medici di prima fascia funzionale e l'Agenzia italiana del farmaco per 40 unità tra dirigenti e funzionari.

Sono 13mila concorsi in corso o conclusi di recente

Secondo la mappatura del Dipartimento sono in corso di svolgimento, o si sono conclusi di recente, concorsi per 13.478 unità tra funzionari e dirigenti. Ammontano a 400 i nuovi concorsi banditi o ripresi da parte di Comuni e altri enti sulla base del protocollo del 3 febbraio.

Concorsi Pa in emergenza, basta la prova scritta

Il nuovo decreto legge dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.