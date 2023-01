Dagli Etruschi alle tapas stellate

La zona del Quadrilatero della moda e dintorni è in grande rinnovamento con aperture prestigiose. Un esempio è la Fondazione Luigi Rovati, inaugurata lo scorso settembre. Un'intero palazzo in corso Venezia, ex residenza della famiglia Rizzoli, ristrutturato dall'architetto Mario Cucinella per ospitare le collezioni di arte etrusca di Lucio Rovati e quella di arte contemporanea della moglie Giovanna Forlanelli. I 140 reperti etruschi sono nel piano ipogeo, esposti insieme a opere di Lucio Fontana, William Kentridge e Arturo Marini. Al piano nobile, tra tappezzerie in broccato, boiserie fucsia e vetrinette di oggetti millenari, sono esposti disegni di Andy Warhol, un cavallo di Ai Wei Wei e opere di Giulio Paolini e Luigi Ontani ai quali sono dedicate due sale. Fate un giro nella libreria al piano terra, bevete un caffè e ordinate tapas e spritz al bistrot con finestre sul giardino. Il menù è firmato Andrea Aprea, il cui ristorante stellato (la stella è arrivata a novembre, a pochi mesi dall'inaugurazione) è all'ultimo piano.

2/17 4/17 Menu