Dagli extraprofitti delle banche al caro voli, decreto Asset alla prova delle modifiche

Per il decreto Asset (dl 104/23) è il momento della verità. Il provvedimento, che ha in pancia misure moto discusse, dalla stretta sugli extraprofitti delle banche alle soluzioni per contrastare il caro voli, è al centro del dibattito politico, non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche tra le forze che sostengono il governo Meloni. Alle 12 di oggi, giovedì 14 settembre, scadrà il termine per presentare gli emendamenti nelle commissioni riunite Ambiente e Industria del Senato. Il decreto è nel calendario dei lavori dell’aula di Palazzo Madama dal 26 al 28 settembre.

La stretta sugli extraprofitti delle banche

Tra le misure più contestate, quella che prevede l’introduzione di una tassa straordinaria sugli extraprofitti. Si tratta di una imposta straordinaria eccezionale una tantum a carico delle banche. È un'aliquota del 40% sull'incremento del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico rispetto al margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022. L'una tantum non può andare oltre la soglia dello 0,1% del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023. Il tributo va versato nel 2024. La stretta fiscale, prevista dal Governo, è finita nel mirino di una delle forze politiche che sostiene l’esecutivo: Forza Italia.

Gli Azzurri puntano su quattro priorità. Innanzitutto specificare con esattezza che la norma è solo una tantum, non replicabile negli anni successivi, poi escludere dalla tassazione i titoli di Stato in pancia alle banche, introdurre la deducibilità della tassa - probabilmente non totale ma, secondo indiscrezioni degli ultimi giorni, al 50% - e infine calibrare attentamente il prelievo in modo da rispettare le specificità delle banche più piccole, altrimenti troppo penalizzate rispetto ai grandi istituti. Fratelli d’Italia, con la premier Giorgia Meloni, e la Lega con il segretario Matteo Salvini hanno invece difeso la misura. «Sì a correttivi su extra-profitti ma a parità di gettito», ha chiarito la leader di Fdi.

Caro voli

Nel decreto si vieta la fissazione dinamica delle tariffe a opera delle compagnie aeree, in riferimento a rotte nazionali di collegamento con le isole, in determinati periodi di picco di domanda. Questo accade in tre condizioni: se la fissazione dinamica sia applicata a rotte nazionali di collegamento con le isole, se essa inerisca a periodi di picco di domanda dovuto alla stagionalità o al verificarsi di uno stato di emergenza nazionale, se il prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori sia superiore del 200% rispetto alla tariffa media della tratta. La soluzione è finita nel mirino delle compagnie aeree, in particolare di quelle cosiddette “low cost”. In particolare Ryanair ha tagliato le rotte invernali per la Sardegna e ha annunciato una riduzione del 10% dei voli verso la Sicilia. È previsto per le prossime ore un tavolo collettivo presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy con le compagnie, con le regioni, con le associazioni che rappresentano i gestori degli aeroporti, con le autorità di controllo, e con il sistema ferroviario.

Taxi

Il decreto interviene sulla disciplina delle licenze per i taxi. Viene consentito ai comuni di rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l’esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto internazionale, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20% rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni. Sul provvedimento parere favorevole è stato espresso anche all’Antitrust che ha ricordato come «da molti anni invochi il superamento nel settore del sistema delle licenze “a numero chiuso”». I sindacati frenano e chiedono di dimezzare le licenze aggiuntive che potranno essere rilasciate dai comuni con concorsi straordinari, dal 20% previsto dal decreto Asset al 10%. Un pressing che, a questo punto, non è escluso che conduca alla presentazione di emendamenti al provvedimento.