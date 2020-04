Dagli hotel toscani 2mila stanze per la lotta al coronavirus

«Il rischio è di fare una stagione cortissima – spiega Giancarlo Carniani, alla guida degli albergatori di Confindustria Firenze – che potrà avere un impatto addirittura negativo sul bilancio delle aziende. La campagna sarà la prima a ripartire, e forse un po’ di turismo corporate si rivedrà in settembre, alimentato da chi si muove per lavoro anche se non potranno esserci eventi e meeting. Per il resto, non so proprio cosa accadrà. Viaggiamo a vista».

Le idee, proposte, soluzioni innovative per ripartire ancora scarseggiano, anche perché non sono chiare le regole da rispettare. Un’idea originale arriva da Elisabetta Fabri, presidente e amministratore delegato del gruppo alberghiero fiorentino Starhotels (30 alberghi a 4 e 5 stelle in Italia e a New York, Parigi e Londra con mille dipendenti e 4.200 camere): «I nostri governanti dovrebbero far pagare una tassa di 100 euro a chi viene in Italia: il nostro è il Paese più bello del mondo e chi vuol goderne dovrebbe farlo con rispetto, e non sfruttarlo».

Una proposta controcorrente nel momento in cui il problema è proprio quello di far tornare il turismo straniero: «Credo invece sia un’idea lungimirante, che non cambierà l’appeal dell’Italia nel mondo», spiega Fabri, pronta a ripartire con i suoi alberghi (il Cristallo Palace di Bergamo l’ha dato in comodato gratuito per ospitare malati Covid-19) offrendo garanzie di sicurezza ai clienti e una tariffa speciale per le famiglie italiane. «Utilizzeremo solo prodotti nazionali - aggiunge - per sostenere il made in Italy e valorizzare la filiera produttiva: ora dobbiamo aiutarci e fare le cose giuste per il nostro Paese».

Prova a guardare avanti anche il turismo all’aria aperta: «Proveremo a “difendere” l’estate da luglio in poi confortati dal fatto che, se il turismo sarà di prossimità, la Toscana potrà giocare un ruolo importante», dice Luca Belenghi, neo direttore generale del gruppo fiorentino Human Company, leader in Italia nei villaggi e campeggi con 9 strutture in Toscana, Veneto e Lazio. L’azienda sta studiando offerte-famiglia, formule di credito al consumo, modifica delle politiche di cancellazione per consentirle senza penali.

Su questo fronte, molti albergatori toscani (e italiani) hanno appena ingaggiato una dura battaglia contro le grandi agenzie di prenotazione online (Ota) come Booking, che hanno deciso di rimborsare i clienti che avevano prenotato prima della pandemia anche nel caso in cui fossero disponibili a riprogrammare la vacanza più avanti. Gli albergatori hanno ritirato l’addebito automatico in banca (il cosiddetto Rid) delle commissioni da versare alle Ota, e per adesso si sono tenuti i soldi in cassa. «Quando ripartiremo dovremo riscrivere le regole del settore», chiosa Carniani.