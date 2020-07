Dagli immigrati al reddito di cittadinanza, ecco il restyling dell’assegno per i figli

Sostegno cumulabile con reddito di cittadinanza

L'importo dell'assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito (l’assegno è cumulabile con il reddito di cittadinanza). Infine è prevista una clausola di salvaguardia per cui è riconosciuta una integrazione compensativa dell'importo dell'assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.

Le maggiorazioni

In un intervento ad Agorà la ministra Bonetti ha spiegato che «è prevista una maggiorazione dal terzo figlio». «Nel caso di figli disabili - ha aggiunto - l’assegno universale prevede una maggiorazione tra il 30 e il 50%, e sarà esteso per tutto l’arco della vita». Un’altra maggiorazione è quella che scatterà dal terzo figlio in poi (e che andrà definita nell’ammontare).

Assegno anche per gli immigrati ma con paletti

L’assegno unico potrà essere richiesto anche dai cittadini Ue ed extra Ue. In questa ipotesi, come spiega Il Messaggero, sono previsti quattro paletti per il riconoscimento del beneficio: avere il permesso di soggiorno (per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale), pagamento dell’Irpef in Italia, vivere con i figli a carico nel nostro paese ed essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.

Lo spettro della riforma fiscale

L’incognita è data dal fatto che la misura possa essere legata alla riforma fiscale, dossier sul quale una maggioranza divisa su più fronti dovrà trovare un’intesa non facile. Incognite che pesano, di rimando, su questa forma di sostegno. «Siamo fiduciosi sull’iter delle misure per le famiglie, perché il clima che si sta creando attorno all’assegno universale per figlio è di grande attenzione da parte di tutti», confida il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo.