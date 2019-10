Dagli immigrati regolari un contributo da 139 miliardi al Pil

La ricchezza prodotta dai lavoratori immigrati regolarmente presenti in Italia è stimabile in 139 miliardi di euro, ovvero il 9% della ricchezza nazionale (fotogramma)

Certo, l’imprenditoria immigrata è «un fenomeno con luci e ombre». Ma ha «indubbiamente contribuito soprattutto negli anni della crisi al mantenimento del sistema economico nazionale». Il rapporto annuale della fondazione Leone Moressa sull’economia della migrazione oggi presentato alla Presidenza del Consiglio segna i tratti aggiornati delle imprese e del lavoro degli stranieri in Italia. Un fattore ormai essenziale della dinamica economica del nostro Paese.

Dagli stranieri il 9% del Pil nazionale

«La ricchezza prodotta dai lavoratori immigrati regolarmente presenti in Italia è stimabile in 139 miliardi di euro, ovvero il 9% della ricchezza nazionale». La previsione è proprio della fondazione Moressa e va messa a fianco a un altro dato inserito nel dossier: «Nel 2018 gli imprenditori nati all’estero sono 708.949 superando per la prima volta quota 700 mila, con un’incidenza del 9,4% sul totale imprenditori». Negli ultimi dieci anni, inoltre, diminuisce il numero degli imprenditori nati in Italia (-10,5%) e si impenna quello dei nati all’estero (+41%).

Processi maturi, dinamiche contingenti

Nei grandi paesi di immigrazione come Usa, Canada e Australia l’imprenditoria straniera svolge un ruolo rilevante. «Uno studio del Center for American Entrepreneurship ha evidenziato che, tra le 500 imprese più importanti d’America, censite da Forbes, nel 2017, ben il 43% conta almeno un immigrato (di prima o «seconda generazione») tra i propri fondatori. Tale percentuale cresce al 57%, se consideriamo solo le prime 35 aziende».

Certo, in Italia c’è da sempre un tessuto prevalente di piccole e medie imprese nonché un flusso di migranti molto più recente. Resta il fatto che «se invece pensiamo all’imprenditoria immigrata in Italia, in genere abbiamo in mente attività di piccole dimensioni e bassa produttività, molto spesso nate in sostituzione di imprese autoctone».

Dinamiche d'impresa per etnia

Se nell’ultimo decennio gli imprenditori stranieri sono cresciuti del 40% - anche nel 2018, anno di crisi: +2,6% a fronte del -0,1% per gli italiani – secondo la fondazione «risulta difficile pensare ancora all’imprenditoria immigrata come una nicchia di bassa produttività: si tratta, sempre più, di un potenziale veicolo per creare sinergie con gli imprenditori locali e attrarre nuovi investimenti».