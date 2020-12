Dagli incentivi auto al fondo per gli autonomi, gli aiuti in arrivo con la manovra Previsti fondi per 250 milioni di euro per il termico, 120 milioni di euro per l'elettrico (che si sommano ai 370 milioni di euro già stanziati portando i fondi per il 2021 per i veicoli alla spina a 490 milioni) e 50 milioni al commerciale (prevedendo 10 milioni destinati interamente all'elettrico), che potrà accedere all'incentivo di rottamazione di An.C.

Previsti fondi per 250 milioni di euro per il termico, 120 milioni di euro per l'elettrico (che si sommano ai 370 milioni di euro già stanziati portando i fondi per il 2021 per i veicoli alla spina a 490 milioni) e 50 milioni al commerciale (prevedendo 10 milioni destinati interamente all'elettrico), che potrà accedere all'incentivo di rottamazione

Un pacchetto di aiuti destinati all’automotive, con 3.500 euro di incentivi per auto euro 6, affiancato da un fondo da un miliardo a sostegno dei lavoratori autonomi. È questo lo schema di un accordo raggiunto nella maggioranza. Le soluzioni dovrebbero entrare nel ddl di Bilancio, all’esame della commissione Bilancio della Camera. Intanto continua il braccio di ferro sulla proroga al 2023 del superbonus al 110 per cento per le ristrutturazioni.

Secondo quanto si apprende i lavori sulla manovra potrebbero riprendere venerdì 18, se arriverà il via libera della capigruppo alla richiesta di un rinvio dell'approdo in Aula della legge di Bilancio, al momento fissato per giovedì 17. In queste ore sono continuate le riunioni di maggioranza e con le opposizioni per chiudere le intese sulle modifiche. Ancora non è stato depositato il pacchetto di riformulazioni annunciato in chiusura di seduta il 16 dicembre.

Alla fine la maggioranza ha raggiunto l’intesa sugli incentivi per l’acquisto di auto. In commissione Attività produttive alla Camera ha raggiunto un accordo che verrà recepito in un emendamento alla manovra, all’esame della commissione Bilancio della Camera.

L'accordo, si legge in una nota, prevede il rifinanziamento dell'extra-bonus per gli acquisti di veicoli e elettrici e ibridi per tutto il 2021 e un nuovo incentivo all'acquisto di veicoli a motorizzazione termica tipo euro sei, con contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni, per il primo semestre 2021. Per portare aiuto ai settori produttivi più in difficoltà è introdotta una misura per il sostegno all'acquisto, anche mediante rottamazione , di veicoli commerciali.

Accordo per 420 milioni in settore auto, 120 a elettriche

Dal punto di vista delle risorse, l’intesa prevede «fondi per 250 milioni di euro per il termico, 120 milioni di euro per l'elettrico (che si sommano ai 370 milioni di euro già stanziati portando i fondi per il 2021 per i veicoli alla spina a 490 mln) e 50 milioni al commerciale (prevedendo 10 milioni destinati interamente all'elettrico), che potrà accedere all'incentivo di rottamazione». L'accordo di maggioranza della Commissione è stato trasmesso ai capigruppo d'aula e al Governo.