Dal nuovo bonus auto alle scadenze fiscali, come cambia il Sostegni bis

Non è l'ultimo passaggio, ma di certo tra i più rilevanti, almeno sul piano delle misure previste. La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera al decreto Sostegni bis. Nel passaggio in Commissione il provvedimento ha imbarcato gli emendamenti riformulati da Governo e maggioranza. Per il provvedimento, che il 12 luglio approda in aula a Montecitorio per il via libera in prima lettura, si tratta del passaggio decisivo in quanto il Senato, considerati i tempi stretti per la conversione in legge (entro il 24 luglio), non potrà fare altro che limitarsi a confermare quanto deciso dalla Camera, senza poter apportare nuove modifiche. Dal pacchetto auto al bonus affitti ai centri commerciali, ecco in estrema sintesi le modifiche che hanno ottenuto il via libera della Commissione.

