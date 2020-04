Dagli incontri con i congiunti all’attività sportiva, ecco le uscite consentite dal 4 maggio

Si può andare in moto in due?

Il Viminale ha segnalato che non è possibile andare in due in moto, in quanto è impossibile rispettare la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi (questo significa che deve risultare dai documenti la convivenza presso la stessa abitazione).

Posso andare in palestra o in piscina?

No, sono ancora sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza). Chiusi anche centri culturali, sociali e ricreativi.

Sono possibili gli allenamenti?

Restano sospesi eventi e competizioni sportive, ma riprendono le sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e dalle federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici e a manifestazioni nazionali e internazionali. Si tratta però di allenamenti a porte chiuse, nel rispetto del distanziamento sociale e senza assembramenti. In arrivo linee guida ad hoc.

Si può andare a sciare?

No, restano chiusi gli impianti dei comprensori sciistici.

ASSEMBRAMENTI

Posso chiacchierare per strada con un gruppo di amici?

No, è vietata ogni forma di assembramento di persone, sia in luoghi pubblici, sia privati. Il sindaco può anche disporre la chiurura temporanea di alcune aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto del divieto di assembramento.