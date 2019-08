Dagli Isa consigli a sorpresa anche a chi ha un voto alto

Chi vuole la promozione Isa, deve pagare, nel senso che è permesso l’adeguamento, aumentando i componenti positivi, cioè i ricavi o i compensi dichiarati. Il livello di affidabilità minima deve essere superiore a 6. Ma anche superando il 6 capita che nel modello di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità, in «applicazione calcolo Isa», vengano proposti «ulteriori componenti positivi consigliati per massimizzare il punteggio di affidabilità».

Insomma, il contribuente esercente impresa, arte o professione, può migliorare il punteggio di affidabilità, dichiarando ulteriori ricavi o compensi che non risultano dalle scritture contabili, ma che diventano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, nonché dei contributi previdenziali. Resta fermo che il contribuente soggetto agli Isa non è obbligato a eseguire alcun adeguamento. La scelta di adeguare i ricavi o compensi dichiarati a quelli presuntivamente stimati dal nuovo strumento induttivo, così com’era per gli studi di settore o i parametri, è una facoltà.

Si deve infine considerare che siamo a fine agosto, che le case software magari dovranno rifare un nuovo programma e che la stessa agenzia delle Entrate deve ancora fornire il programma di controllo delle dichiarazioni annuali dei Redditi 2019, per il 2018. Insomma, per evitare altra confusione, sarebbe il caso di bocciare gli Isa 2019 e rinviarli al prossimo anno, considerando i modelli Isa 2019 solo prove sperimentali, in attesa di un “tuo Isa” più affidabile.