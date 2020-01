Dagli italiani 445 miliardi alle imprese, 125 arrivano dal private banking

Ecco perché i numeri salgono rispetto a quelli noti fino ad oggi. Se si va infatti a vedere quanto le famiglie investono direttamente e volontariamente sulle aziende italiane, la cifra è davvero minima: 31,3 miliardi in azioni quotate e 1,9 in obbligazioni. Se si vanno però a sommare gli investimenti indiretti effettuati attraverso gli intermediari, si arriva a 445,6 miliardi. Se infine si sommano anche i soldi che le famiglie imprenditrici mettono nelle proprie aziende (attraverso quote di capitale o prestiti), allora la cifra sale e tocca i 1.305,9 miliardi di euro.

DALLE FAMIGLIE ALLE IMPRESE PRODUTTRICI Investimenti delle famiglie verso le imprese non finanziarie. Valori in miliardi di € (Fonte: quaderni di ricerca Intermonte)

«La ricerca mostra che in Italia c’è un enorme potenziale di risorse finanziarie che oggi si disperde spesso in impieghi indiretti che potrebbe essere direttamente destinato alle imprese produttrici», conclude il professor Giancarlo Giudici, referente scientifico della ricerca.

Il ruolo del private banking

All’interno di questa cifra, svetta il ruolo del private banking. In totale da questa fetta del risparmio degli italiani arrivano 125,7 miliardi all’economia reale (sui 445,6 totali delle famiglie), di cui 23 miliardi investiti direttamente in azioni o bond. Il segmento del private banking pesa dunque per il 68% delle scelte di investimento dirette e consapevoli a favore delle imprese produttive del Paese. Non solo: mentre in generale gli italiani hanno ridotto il sostegno all’economia reale negli ultimi 18 mesi, il Private banking ha fatto l’opposto: come sottolinea Paolo Langé, presidente di Aipb, «il segmento private ha dimostrato una forte attenzione e consapevolezza rispetto a questa asset class».

Come sostenere l’economia

In questi anni il legislatore ha fatto molto per far defluire i risparmi degli italiani nell’economia produttiva o comunque per favorire l’accesso delle imprese a più fonti di finanziamento: dai Pir (introdotti nel 2016) ai minibond (2012). Il «Quaderno di ricerca» elenca tutti gli strumenti in un capitolo dedicato. Ma negli ultimi anni questi strumenti non hanno evitato che le famiglie spostassero 136 miliardi di investimenti sui titoli di Stato o all’estero.

«La ricerca evidenzia che il Private banking ha un ruolo più proattivo nel veicolare ricchezza alle imprese - osserva Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte Sim -. Per questo sarebbe opportuno qualche strumento fiscalmente incentivato per favorire l’investimento in economia reale da parte del Private banking». Il rischio, conclude, «è che il Private banking diventi una risorsa non pienamente utilizzata».