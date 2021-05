Criptovalute, Ethereum: nuovo record storico sopra i 3mila dollari

Alle transazioni automatizzate e decentralizzate di una tradizionale criptovaluta, etehreum abilita anche la connessione a “contratti intelligenti” che fanno scattare le transazioni al verificarsi di determinate condizioni.

Grazie a questa caratteristica è quindi utilizzata primariamente dalle piattaforme di finanza decentralizzata che stanno crescendo in maniera esponenziale, superando ormai i 100 miliardi di dollari di asset.

Il boom dei token non fungibili

Parallelamente l'intero meccanismo degli Nft, i token non fungibili che stanno furoreggiando nel mercato dell'arte digitale così come in una serie di altri campi che vanno dalla musica all'editoria, dall'entertainment ai collectibles alla finanza decentralizzata stessa, utilizzano in larghissima maggioranza smart contract basati su ethereum.

Perfino un nome storico come la casa d'asta Christie's ha debuttato quest'anno nel mondo delle criptovalute accettando ethereum come pagamento di un'opera d'arte dell'artista noto come Beeple, battuta a oltre 69 milioni di dollari e pagate appunto in ethereum.

Come sempre il rischio di bolla è sempre dietro l'angolo quando si tratta di criptovalute. Gli Nft stessi sono oggi utilizzati come puro strumento di marketing e sopravvalutati. Così anche ethereum, di conseguenza, potrebbe sgonfiarsi ancora più velocemente di quanto si è gonfiato.