Dagli occhiali all’acqua, all’auto: ecco quali bonus scadono il 31 dicembre. Cosa c’è da sapere

È scattato il conto alla rovescia per alcuni bonus, che andranno a scadenza tra pochi giorni, il 31 dicembre. Si va da quello per acquistare occhiali o lenti da vista a quello “acqua potabile”. Per quanto riguarda l’auto, verrà meno il contributo da 2 mila a 7.500 euro per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni. In questo caso, tuttavia, non c’è da disperare. Il governo - ha anticipato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in una recente intervista al Sole 24 Ore - sta ragionando su una nuova versione dell’ecobonus per auto e veicoli commerciali, con incentivi più alti per chi rottama le auto più vecchie, e quindi più inquinanti (si veda Il Sole 24 Ore del 21 dicembre).

Un punto sui bonus in scadenza è stato fatto da Altroconsumo. La durata dei bonus, osserva l’associazione dei consumatori, non è eterna: spesso per ottenerli occorre fare domanda entro una scadenza prestabilita oppure presentare della documentazione prima di una certa data. Ecco perché diventa importante non perdere di vista le prossime scadenze legate ai vari bonus: alcune sono molto in là nel tempo, altre decisamente più ravvicinate. Ed è questo il caso di quelle che scadranno con l’arrivo del nuovo anno.

Bonus occhiali

È il contributo di 50 euro erogato in favore dei componenti di nuclei familiari con Isee fino a 10.000 euro che fino al 31 dicembre 2023 acquisteranno 2023 occhiali da vista o lenti a contatto correttive. I beneficiari hanno potuto chiedere il “bonus vista” a partire dal 5 maggio alle ore 12:00 sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023. Per la richiesta del rimborso bisogna allegare il giustificativo di spesa, indicare la partita Iva del rivenditore, l’Iban del conto corrente del richiedente o del beneficiario, la data e l’importo della spesa sostenuta (Iva inclusa).Il rimborso verrà effettuato successivamente alla verifica dei dati inseriti. La piattaforma online predisposta dal ministero della Salute resterà in funzione fino al 31 dicembre 2023 e l’erogazione procederà fino a esaurimento dei finanziamenti messi a disposizione dal Governo. E in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Bonus acqua potabile

È un credito d’imposta del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento ed addizione di anidride carbonica. L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a: 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche; 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. La legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022. L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Bonus Iva case green

Si recupera il 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili di nuova costruzione che appartengano alla classe energetica A o B, sottoforma di credito d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi. I l Bonus Casa Green 50% è applicabile alle compravendite effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.