Vaccini per i giovani, le prenotazioni dai 12 ai 16 anni regione per regione

3' di lettura

È stato un weekend da record per le somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia: per il secondo giorno consecutivo sono state raggiunte le 600mila iniezioni nell’arco di 24 ore, superando abbondantemente un milione di dosi in due giorni. Un ritmo sostenuto che fa ben sperare sul raggiungimento dell’immunità di gregge, previsto per metà settembre. A chiedere di vaccinarsi ora, con l’estate alle porte, sono soprattutto i giovani. Compresi gli adolescenti, dopo il via libera dell’Ema all’uso di Pfizer per la fascia 12-16 anni. Non tutte le regioni però sono partite.

In Lombardia e Veneto al via vaccianzioni per over 12

Si è mossa subito la Lombardia dove gli over 12 anni (sono compresi i nati nel 2009) possono già prenotare l’appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19. Dal 3 giugno via libera per tutti anche in Veneto, con l’apertura dell’agenda per le vaccinazione dai 12 ai 39 anni. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia spiegando che saranno disponibili «700 mila prenotazioni, con agenda aperta fino al 4 agosto». In Liguria si parte lunedì 7 giugno alle ore 23 per le prenotazioni nella fascia 12-18. Fascia quest’ultima non ancora attivata in Piemonte. Ma a Torino il 5 giugno si sono svolte vaccinazioni a suon di musica, con tanto di dj set. Esaurite in pochi minuti le prenotazioni, sono stati mille i giovani tra i 18 e i 28 anni che, tra le 21.30 e le 3.30, sono stati vaccinati nell’hub Reale Mutua.

In Emilia Romagna priorità a fascia 12-19 anni

In Emilia Romagna si prosegue con le prenotazioni per fasce d’età, con priorità (dopo gli over 40) per i teen ager. Il 7 e l’8 giugno si potranno infatti prenotare ragazzi tra 12 e 19 anni, prima ancora di over 30 e over 20. Una scelta precisa, sottolinea la Regione, che va nella direzione di arrivare all’inizio dell’anno scolastico, a settembre 2021, con tutto il mondo della scuola vaccinato con prima e seconda dose, non solo insegnanti e collaboratori, ma anche quanti più ragazze e ragazzi possibili. Queste le altre date per lo scaglionamento di prenotazione per fasce d’età in regione: 9 e 10 giugno tocca ai 35-39enni; 11, 12 e 13 giugno spazio alla fascia 30-34; 14 e 15 giugno sono i giorni per chi ha tra i 25 e i 29 anni e infine dal 16 al 18 giugno si chiuderà con i 20-24enni.

Nel Lazio junior day per gli adolescenti

La Regione Lazio punta su una campagna di vaccinazioni riservata agli adolescenti presso i pediatri a partire dal 15 giugno. Ma l'assessore alla Sanità di Zingaretti, Alessio D'Amato, ha deciso di anticipare i tempi. E così il prossimo fine settimana i grandi hub apriranno le porte anche ai minori, per la fascia 12-16. Posti limitati: «Sono pronte 10 mila dosi», spiega D’Amato. Il preparato che sarà iniettato è Pfizer, autorizzato per gli adolescenti prima dall’Ema e poi dall’agenzia italiana del farmaco. Lo scorso weekend è stato testato un primo «junior day» nella provincia di Rieti, con numeri piccoli, circa 200 inoculazioni. A Rieti non era prevista prenotazione: bastava presentarsi all’ospedale cittadino, accompagnati dai genitori, con la tessera sanitaria in mano. A Roma la prenotazione ci sarà: si passerà sempre dal sistema regionale. Anche se non è ancora chiaro se sarà adottata la piattaforma per i vaccini ordinari (il sito è prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) oppure l’app Ufirst che è stata sfruttata per regolare gli accessi agli open day di AstraZeneca, tramite ticket virtuali che hanno evitato gli assembramenti.

Pediatri in campo dal 15 giugno

Dal 13 giugno in poi nel Lazio saranno cancellate le fasce d'età. Vaccini per tutti, dunque dai 17 anni in su. Due giorni dopo, il 15, le famiglie con figli dai 12 ai 16 anni potranno riservare un appuntamento contattando il pediatra di libera scelta. Al contrario di quanto è avvenuto per gli adulti, per i minori i grandi hub svolgeranno un ruolo marginale: il grosso delle iniezioni avverrà negli studi.