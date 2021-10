Dagli operai specializzati agli ufficiali marittimi, ecco i profili che mancano nel mercato del lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ultimo allarme sulla difficoltà di recuperare figure professionali è arrivato da Confitarma. La Confederazione italiana degli armatori ha messo in evidenza che mancano ufficiali e direttori di macchina italiani in possesso delle competenze richieste dalle più moderne tecnologie presenti a bordo.

Un’indicazione che è giunta a pochi giorni dalla pubblicazione da parte di Unioncamere e Anpal del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, un documento che ha fornito indicazioni di dettaglio sul cosiddetto “mismatch” tra domanda e offerta di lavoro. L'attuale congiuntura economica, è lo scenario delineato, evidenzia un sempre più elevato scostamento, sia per le professioni ad elevata specializzazione che per gli operai qualificati. Secondo Excelsior il fenomeno è riferito soprattutto a problematiche demografiche e di inefficiente orientamento professionale (la mancanza di candidati per determinati profili e con specifiche esperienze di lavoro).

Lo squilibrio tra ufficiali di coperta (molti) e di macchina (pochi)

In occasione della prima riunione del Gruppo Tecnico “Education e Capitale umano” di Confitarma, è stato posto l’accento sulla carenza di lavoratori marittimi italiani. Un problema che riguarda alcune importanti qualifiche di bordo e, in particolare, un forte squilibrio tra l'offerta di ufficiali di coperta e quella di ufficiali di macchina. Sul totale degli studenti diplomati dagli Istituti nautici, due terzi scelgono l'opzione coperta e solamente un terzo l'opzione macchina. La richiesta è di avviare specifici progetti di informazione e orientamento, sin dalle scuole medie e nei primi anni degli Istituti nautici, così da diffondere tra le nuove generazioni la conoscenza delle carriere marittime. Occorre inoltre mettere in evidenza le opportunità di carriera a bordo e a terra che gli Its del mare possono offrire ai giovani.

Il contesto: domanda di lavoro in crescita

Ma a delineare la difficoltà, che si registra nel mercato del lavoro in questa fase di ripresa, di far incontrare domanda e offerta è soprattutto il report Unioncamere - Anpal, che fornisce alcuni spunti. Il contesto è quello di una domanda di lavoro in crescita nell'industria come nei servizi, sebbene con differenti gradazioni: più caute le attese per turismo e ristorazione dopo il notevole recupero dei mesi estivi (-13,2% rispetto ad ottobre 2019), mentre maggiore fiducia emerge dalla filiera della cultura e dell'intrattenimento e, in genere, dei servizi alle persone (+19,6%) anche grazie alle recenti riaperture.

La difficoltà a reperire operai specializzati

In questo quadro si attesta al 36,5% la quota di assunzioni per cui le imprese dichiarano difficoltà di reperimento (+5 punti percentuali rispetto a ottobre 2019), soprattutto a causa della mancanza delle figure professionali ricercate dalle imprese. Complessivamente, il mismatch sale al 51,5% per gli operai specializzati, al 41,8% per le professioni tecniche e al 40,6% per i dirigenti e professioni intellettuali e scientifiche. A segnalare le maggiori difficoltà nel reperire sono le imprese metallurgiche e dei prodotti in metallo (52,9%) difficoltà che sale al 64,1% per il recruitment di fabbri ferrai, costruttori di utensili e assimilati e al 61,9% per i fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria. Elevato anche il mismatch segnalato dalle imprese delle costruzioni (48,7%) soprattutto per artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (61,5%), e dalle imprese dei servizi informatici e delle comunicazioni (47,8%) per cui le maggiori difficoltà si incontrano per specialisti in scienze matematiche, informatiche (61,7%) e per tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (54,3%). Coerentemente con le figure professionali, le aree aziendali con il più elevato mismatch risultano essere i sistemi informativi (57,6%), progettazione e ricerca (51,0%), installazione e manutenzione (52,3%).