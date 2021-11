Dagli organici carenti ai non vaccinati, i nodi della campagna di controlli sul green pass

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una stretta sui controlli, ma con qualche incognita. Mentre l’arrivo della variante Omicron innalza l’allarme in Italia, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese lavora sulla stretta ai controlli determinata dall’ultimo decreto legge approvato dal Governo per contenere i contagi, anche in vista del Natale. Tra le misure, i provvedimento introduce il green pass rafforzato, il certificato verde riconosciuto solo a chi è vaccinato e guarito, a partire dal 6 dicembre in zona bianca (fino a 15 gennaio 2022; mentre in zona gialla e arancione il super green pass è in vigore dal 29 novembre e senza una scadenza temporale).

La titolare del Viminale sta facendo il punto in una riunione da remoto con i venti prefetti dei capoluoghi di regione, il capo della Polizia ed i comandanti generali di Carabinieri e Guardia di finanza. Il nodo, in particolare, è quello di assicurare verifiche a campione su bus e metropolitane. Un nodo che si contestualizza nell’ambito di altri due punti deboli: carenze di organico, e le persone che non sono vaccinate che non mancano tra le fila di chi dovrà effettuare i controlli. Le stime fornite da fonti sindacali parlano di 44mila militari e 16mila poliziotti ancora non coperti.

Dopo il confronto dal quale sono attese indicazioni generali, si riuniranno i Comitati provinciali che attiveranno i piani di controllo sulla base delle esigenze del territorio già nel prossimo weekend per farsi trovare pronti per l’appuntamento di lunedì 6 dicembre. Ogni settimana, poi, ciascun prefetto farà una relazione sui controlli svolti e la invierà al titolare del Viminale.

Piano per effettuare controlli in maniera costante, anche a campione

Il decreto prevede che ciascun prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotti «un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni.

Organici inadeguati al compito previsto

Se la missione è chiara, non mancano le incognite. La coperta, denunciano i sindacati (i quali lamentano il fatto che sia mancata un’occasione di confronto con il ministro prima del via libera al nuovo provvedimento), è corta. E anche la ministra lo ha riconosciuto. Lamorgese ha posto l’accento sui «tagli agli organici fatti ai tempi della spending review: se fossimo di più - ha detto - sarebbe meglio». Si tratta dunque di impiegare nel modo più efficiente il personale a disposizione, ricorrendo al supporto delle polizie locali e liberando il più possibile agenti dal lavoro amministrativi per dedicarli ai servizi di controllo.