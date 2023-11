Migranti, ecco la stretta: dagli over-16 fino a 5 mesi nei Centri di detenzione per adulti alla radiografia per misurare l’età dei minori

Via libera della Camera al decreto migranti (disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno) con 162 sì, 106 no, 2 astenuti. È il cosiddetto decreto “Cutro due”. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Considerato che va convertito entro il 4 dicembre, è probabile che non ci sia il tempo per apportare modifiche.

Dai migranti che hanno compiuto i 16 anni che potranno essere reclusi nei Centri di detenzione per adulti anche fino a 5 mesi alle le norme che riguardano la “misurazione dell’età “ dei bambini che arrivano soli, senza documenti, ecco, in sintesi, alcune delle soluzioni previste: