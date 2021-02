Dagli over 80 agli insegnanti, i piani vaccini delle Regioni Ecco priorità di somministrazione, modalità di prenotazione e tempistica. Ogni territorio ha compiuto le proprie scelte. Molto diverse anche le fasi di avanzamento del piano di Nicola Barone e Mariolina Sesto

Vaccini Covid dai medici di base, via libera a livello nazionale. Ma il nodo e' la disponibilita'

Ecco priorità di somministrazione, modalità di prenotazione e tempistica. Ogni territorio ha compiuto le proprie scelte. Molto diverse anche le fasi di avanzamento del piano

6' di lettura

Per dare una svolta alla campagna di immunizzazione si punta al coinvolgimento dei medici di famiglia con la creazione di nuovi hub per le somministrazioni. Una necessità spinta dal diffondersi delle varianti che potrebbe avere negli enti locali pronti l’altra risorsa necessaria. Dalle fasce più anziani al personale dei servizi essenziali, ecco di seguito come si sta procedendo nelle Regioni secondo un programma rivisto di continuo in base al fattore approvvigionamento.

Lazio

Dal 1° marzo al via le vaccinazioni dai medici di medicina generale nel Lazio. Si comincia, in attesa dell'atto ufficiale del ministero, dai nati nell'anno 1956 (65 anni) con il vaccino Astrazeneca e al momento le dosi disponibili per i 4mila medici sono 80mila. Sono intanto partite le prime somministrazioni in trenta punti vaccinali in tutto il territorio agli operatori scolastici e dell'università. E prosegue a ritmo sostenuto la profilassi anti Covid per gli over 80, oltre quota 90mila iniezioni che rappresentano il 22% della popolazione target. Come sono in corso le vaccinazioni rivolte alle persone estremamente vulnerabili, a partire dai dializzati e trapiantati. Sono stati individuati i soggetti estremamente vulnerabili secondo i criteri di selezione nazionali attraverso sia i codici esenzione, sia i codici Sio, che i registri di patologia. È stata data indicazione a tutte le Asl, le Aziende ospedaliere, i policlinici universitari ospedalieri e gli Irccs già il 20 febbraio con nota della Direzione Salute regionale di avviare tutte le attività vaccinali in modo coerente con le altre vaccinazioni già in corso. Roma Termini sarà la prima stazione in Italia a diventare, in epoca Covid, un hub per le vaccinazioni. L'arruolamento di Termini nella battaglia al virus, rientra perfettamente nel nuovo piano nazionale vaccini che punta ad utilizzare anche di caserme e palazzetti, oltre ad un esercito di 300mila volontari per la logistica.

Loading...

Lombardia

È in corso la vaccinazione degli over 80. Le prenotazioni sono partite il 15 febbraio e le somministrazioni il 18 febbraio. Ci si prenota collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazionicovid.servizirl.it. La richiesta di adesione per gli over 80 può essere inserita anche da un familiare o caregiver della persona da vaccinare.In alternativa possono fornire supporto per l'inserimento dei dati il Medico di Medicina Generale che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui fare riferimento e la rete delle farmacie. La Lombardia procede in ordine di età. Si parte con i cittadini di età pari o superiore a 100 anni e, a scalare, sarà il turno degli ultra novantenni fino ad arrivare ai nati nel 1941. In queste ore tuttavia la Regione sta rimodulando il proprio piano vaccinale sulla base dell’emergenza varianti. Secondo i primi annunci, ci sarà una rimodulazione 'geografica'. Fermo restando le vaccinazioni over 80, per le altre categorie si partirà prioritariamente dai comuni più colpiti come quelli del bresciano.

Veneto

Sono 299.062 le dosi somministrate in Veneto dal 'vax day', per un totale di 109.514 persone vaccinate (prima e seconda dose). Lo riferisce il report diffuso oggi dalla Regione Veneto. Dopo le fasi 1A e 1B, cioè la somministrazione a operatori e ospiti strutture sanitarie e over 80, e 2, soggetti estremameni vulnerabili, con i vaccini Pfizer e Moderna, nello scorso weekend è iniziata la fase 3, per i lavoratori essenziali, suola e forze dell'ordine, con il vaccino AstraZeneca, riservato agli under 55. Le dosi somministrate variano dalle 41.773 della Ulss Scaligera alle poco più di 10mila della Ulss Veneto orientale. Resta critica la situazione degli approvvigionamenti, con 400.020 dosi di Pfizer anziché le promesse 677.310 (ma le uniche ad arrivare nelle scorse ore), 23.900 dosi di Moderna, anzichè 109.900 e le 85.600 di AstraZeneca anzichè 273.800.



Toscana

Una nuova fornitura di 44.460 dosi di vaccini anti Covid da parte di Pfizer-BioNTech è in fase di consegna in Toscana: 30mila dosi saranno subito destinate per le prime somministrazioni di vaccino agli ultraottantenni, le restanti 14.460 saranno riservate ai richiami. I medici di medicina generale possono già prenotare le dosi, destinate ai loro assistiti over 80, sul portale regionale dedicato. Le loro agende sono aperte per fissare gli appuntamenti della prossima settimana. Saranno i medici di medicina generale a contattare i loro assistiti ultraottantenni, per concordare orario e data dell'appuntamento per la prima somministrazione del vaccino. Novità anche sul fronte del vaccino AstraZeneca, che potrà essere somministrato a persone nella fascia di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 anni (nati nel 1956), a eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili, come previsto dalla circolare del ministero della salute, emessa nella giornata di ieri, sulla base di nuove evidenze scientifiche.