Dagli scanner veloci il record di Gilardoni

Il business della sicurezza si concentra in particolare sui sistemi di controllo agli aeroporti, che non riguardano solo gli scanner veri e propri ma anche l’intero sistema di gestione dei vassoi, dove ergonomia e movimentazione logistica sono in grado di fare la differenza nello smaltimento dei passeggeri, problema critico per ogni scalo. Tecnologia che ha contribuito a rendere Linate il miglior aeroporto europeo del 2023. «Grazie alla nostra attività di ricerca, che ci rende competitivi e credibili sul mercato - aggiunge Gilardoni - la linea è stata completamente rinnovata, passando appunto da una velocità media di 0,2 a 0,3 metri al secondo. Sistemi che tracciano i vassoi e li possono accoppiare al codice del biglietto attraverso un Qr code e che sono in grado di interfacciarsi anche con macchine della concorrenza, non richiedendo quindi al cliente una sostituzione integrale dell’impianto. A Linate abbiamo installato una trentina di linee mentre a Malpensa dopo il Terminal 1 ora abbiamo vinto la gara anche per il Terminal 2. Il percorso di aggiornamento di questi impianti sta avvenendo un po’ ovunque nel mondo e siamo fiduciosi anche per altri contratti».

Altra area di business contigua è quella dei controlli non distruttivi sui materiali, con tomografi industriali in grado di abbinare raggi x e scansione ottica.

«Un settore in grande sviluppo - spiega il general manager -Davide Baratto - è quello dell’additive manufacturing, perché la produzione sempre più frequente di parti a geometrie complesse in punti critici dei prodotti richiede controlli accurati sulla omogeneità della struttura interna».

Un altro esempio riguarda gli assili ferroviari, con nuovi sistemi automatici che utilizzano anche ultrasuoni, in grado di verificare la “salute” delle strutture, dei binari in esercizio, così come lo stato tensionale delle ruote, pianificando così per tempo la manutenzione o la sostituzione di parti lesionate.

«In questa nicchia - aggiunge Baratto per quanto riguarda i sistemi di alta velocità siamo tuttora leader mondiali».