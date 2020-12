Dagli sgravi alle assunzioni al contratto di espansione: così cambia il lavoro Sul piatto tra i 7 e gli 8 miliardi: il congedo parentale sale da 7 a 10 giorni, arrivano altre 12 settimane di Cig d’emergenza gratuite per le imprese, vengono introdotti incentivi e sussidi per autonomi e partite Iva, torna l’assegno di ricollocazione per disoccupati e lavoratori in Cig di Claudio Tucci

Manovra, ecco le principali novità per famiglie, lavoratori e imprese

Sul piatto tra i 7 e gli 8 miliardi: il congedo parentale sale da 7 a 10 giorni, arrivano altre 12 settimane di Cig d’emergenza gratuite per le imprese, vengono introdotti incentivi e sussidi per autonomi e partite Iva, torna l’assegno di ricollocazione per disoccupati e lavoratori in Cig

La cassa integrazione d’emergenza si allunga di altre 12 settimane, tutte gratuite per le imprese. Per assumere under 35, da gennaio e per tutto il 2022, ci sono sgravi triennali al 100%, entro un tetto di 6mila euro l’anno (si sale a 48 mesi di esonero se il contratto stabile è firmato in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna). Incentivo al 100% anche in caso di assunzione di donne disoccupate al Sud e senza un impiego da almeno 24 mesi nel resto d’Italia. Il blocco dei licenziamenti, seppur con eccezioni, prosegue fino al 31 marzo, e sempre fino a fine marzo si confermano le deroghe alle causali del decreto dignità su proroghe e rinnovi di contratti a termine. La manovra che sta per uscire dalla Camera contiene un pacchetto nutrito sul lavoro, che pesa circa 7 miliardi sui 40 complessivi. Ecco, punto per punto, le principali novità in arrivo dal 2021.

“Anno bianco” per le partite Iva

Con un fondo da 1 miliardo arriva anche una sorta di” anno bianco” di esonero dei minimali contributivi per tutte le partite Iva e professionisti, ordinisti e non, più colpiti dalla pandemia. I requisiti richiesti per accedere al beneficio sono una perdita di fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 33% e un fatturato complessivo inferiore ai 50 milioni.

Aree di crisi industriale complesse

Viene istituito il «Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale

complessa», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021. L’obiettivo è quello di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per il 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

Assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione, da gennaio, con una dote iniziale di 267 milioni, riguarda anche i lavoratori in cig e i percettori di Naspi e Discoll da oltre 4 mesi.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo, ma con eccezioni

La manovra prolunga nuovamente il blocco dei licenziamenti, che va avanti sostanzialmente ininterrotto da un anno. Il divieto di licenziare viene allungato sino al 31 marzo 2021. Confermate anche le eccezioni: per gli esodi incentivati, frutto di accordo aziendale; in caso di cessazione d’attività dell’impresa, o nelle ipotesi di fallimento.