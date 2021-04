Dagli slot al marchio, i nodi del braccio di ferro Alitalia-Ue

Il caso Air France

Per autorizzare la ricapitalizzazione di Stato di Air France per 4 miliardi di euro (3 miliardi la conversione di prestitti pubblici, un miliardo di nuove risorse), il 6 aprile è stato raggiunto un accordo tra il governo e la Commissione europea che prevede la rinuncia della compagnia a 18 slot all’aeroporto di Orly, il secondo scalo di Parigi. Non è un grande sacrificio, Air France dovrà cedere meno del 6% degli slot totali nello scalo, sono più di 300. In origine Bruxelles chiedeva di cederne 24.

Secondo punto: Ita senza marchio Alitalia

Il secondo punto di contrasto con Vestager è il divieto, chiesto da Bruxelles, per la Newco Ita di utilizzare il marchio Alitalia per almeno due anni. La compagnia potrebbe usare il codice «Az» per i voli con cui è riconosciuta dai sistemi di vendita internazionali, ma non potrebbe chiamarsi Alitalia per due anni. Non è considerato un problema insormontabile per la nuova compagnia, ma questo potrebbe costringere la nuova società a maggiori spese di pubblicità e comunicazione per farsi conoscere dai clienti.

Terzo punto: lo spezzatino

Il terzo punto riguarda la richiesta della commissaria europea di non trasferire tutte le attività di Alitalia alla Newco Ita, ma solo quelle di volo. I servizi aeroportuali di Fiumicino (oltre 3mila addetti) e la manutenzione (un migliaio) dovrebbero essere venduti dai commissari Alitalia a soggetti terzi e queste società dovrebbero fare accordi di fornitura dei servizi alla nuova compagnia. Il governo ha chiesto che Ita possa partecipare come socio a consorzi con altri gruppi, ma il punto è oggetto di discussione. I sindacati e i lavoratori parlano di «spezzatino» penalizzante.

Si rischiano fino a 7.500 esuberi

Inoltre secodo il piano idustriale modificato di Ita, la nuova comapgnia potrebbe decollare con solo 45 aerei passeggeri, meno dei 52 già indicati nel piano originario. Sarebbe una compagnia molto piccola rispetto alle dimensioni già piccole di Alitalia, che ha 104 aerei. La conseguenza di tutte queste azioni sarebbe ridurre il perimetro dei lavorato a circa 3mila-3.500, pertanto ci sarebbero fino a 7.500 esuberi rispetto all’attuale orgenico di Alitalia.

Giovannini: Alitalia in crisi prima del Covid

Il ministro Giovannini ha dichiarato a Rainews che il governo non può accettare le condizioni draconiane imposte da Vestager, ma ammette che, a differenza delle altre compagnie europee che hanno ricevuto cospicui aiuti di Stato, Alitalia era già in crisi prima del Covid. «Noi abbiamo un dialogo, una negoziazione molto intensa con la Commissione europea sul nuovo piano industriale di Ita ed è una negoziazione su diversi aspetti. È evidente _ ha detto Giovannini _ che noi non possiamo accettare una disparità di trattamento da parte della Commissione rispetto ad Air France o Lufthansa, sapendo però che la condizione delle tre imprese è molto diversa: mentre Air France e Lufthansa avevano dei bilanci sani ed erano fortemente competitive prima della pandemia, Alitalia era già in difficoltà e questo lo sa benissimo Bruxelles che ha negoziato queste tematiche con diversi governi».