Dagli standard nazionali alla formazione del personale, le sfide per la telemedicina dopo l’emergenza Covid

La telemedicina come opportunità che si può sviluppare sulla base dell’incontro tra la tecnologia, le esigenze del paziente - vero punto di partenza (e di arrivo) - e la costante mediazione scientifica dei medici, potenziata dal contributo della formazione. Sullo sfondo, una visione a 360 gradi del sistema salute, e un obiettivo: la capacità di gestire ogni singolo malato direttamente sul territorio nel quale vive, oltre il modello della semplice televisita, teleconsulto o telemonitoraggio, già oggi realtà.

Il tutto partendo da una considerazione: la pandemia Covid 19 ha accelerato il percorso di digitalizzazione della sanità, rendendo concrete delle prestazioni e dei servizi da remoto che fino a un anno fa erano considerati futuribili. Durante l’emergenza Coronavirus, tra lockdown, misure restrittive varie e difficoltà a prenotare visite, i servizi digitali si sono dimostrati uno strumento essenziale per garantire la qualità della presa in carico e la tempestività dell'assistenza, favorendo l'azione sinergica tra professionisti sanitari con differenti specializzazioni e sviluppando l'assistenza domiciliare integrata.

Norme, pratiche e prestazioni poco coordinate tra le singole Regioni

Se da un lato le istituzioni hanno permesso il più velocemente possibile alle strutture e al personale sanitario di servirsi delle tecnologie necessarie per prendersi cura dei pazienti più fragili anche a distanza, dall'altro lato la necessità di affrontare tempestivamente e in emergenza le sfide poste dalla pandemia ha prodotto l'affermarsi di norme, pratiche e prestazioni poco coordinate tra le singole Regioni, producendo involontariamente iniquità e diseguaglianze difficili da contrastare in assenza di provvedimenti quadro.

I 4 snodi per far decollare la telemedicina

Ecco allora, in questo contesto, quattro snodi fondamentali per valorizzare gli investimenti in telemedicina attualmente previsti dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, garantendo ai cittadini la possibilità di accedere alle migliori cure disponibili e al personale sanitario di usufruire dei supporti digitali per poter svolgere la propria attività in maniera sempre più efficace. Sono emersi in occasione della presentazione alla Camera del documento di posizionamento e orientamento “Pnrr. Il programma di Netcomm per la sanità digitale”. Il documento scaturisce dal progetto di collaborazione tra Netcomm, il Consorzio del commercio digitale italiano e Istituto Clinico Humanitas, Medtronic e MSD, promosso per contribuire concretamente all'evoluzione digitale del sistema della salute in Italia.

Si va dall’individuazione di standard nazionali, chiari e vincolanti per l’accreditamento degli strumenti utilizzabili per i servizi di telemedicina (quali ad esempio, l'integrazione del Fascicolo sanitario elettronico, le modalità e i formati di condivisione delle immagini e la certificazione medicale degli strumenti diagnostici utilizzati) a una definizione delle prestazioni di telemedicina che possa garantire al personale sanitario un'adeguata suddivisione del tempo dedicato all'attività ambulatoriale, in presenza e da remoto, definendo anche i requisiti relativi all'erogabilità della prestazione anche al di fuori della sede fisica accreditata. Il terzo snodo consiste in un’adeguata formazione del personale sanitario in modo da sostenere e guidare la transizione digitale del settore sanitario. Infine, serve un puntuale studio della sostenibilità economica delle attività di telemedicina, che ne definisca delle specifiche tariffe in grado di tener conto degli investimenti necessari all'erogazione delle stesse.