Dagli store manager ai giovani stilisti: ecco chi assume nel lusso, nel retail e nella distribuzione Gli annunci selezionati da LinkedIn per una carriera fra i marchi dei tre settori. Opportunità dalle vendite alla progettazione, in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie



2' di lettura

Nonostante la pandemia e le pesanti conseguenze per tutto il commercio e l’economia intera, non mancano marchi che continuano ad assumere per aprire nuove opportunità o rinforzare alcune delle proprie attività. Retail, beni di consumo e lusso sono settori che mostrano una forte vivacità che si riflette nella ricerca di personale, come accade per alcuni dei principali marchi dei tre settori: da Esselunga a Decathlon a Carrefour, da Armani a Moncler.

Ciò che vi proponiamo qui è un elenco di posizioni aperte, nella rubrica in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie. LinkedIn è la piattaforma social specializzata nel recruiting, ricerca personale, formazione e lavoro, in cui potrete trovare direttamente i link per candidarvi alle posizioni indicate dalle società qui citate.

RETAIL

Aldi seleziona nuove risorse, inclusi store manager, specialist acquisti food, IT engineer;

Leroy Merlin è alla ricerca di digital workplace specialist, marketing project manager, venditori e altre professionalità;